Tốc độ mạng băng rộng cố định tại Việt Nam tiếp tục "lập đỉnh"

(Ngày Nay) - Số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed, từ tháng 3/2025 đến nay, chất lượng mạng băng rộng cố định tại Việt Nam liên tục giữ nhịp tăng cả theo chiều tải lên lẫn tải xuống.

Theo số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed (thuộc Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), trong tháng 8/2025, tốc độ tải xuống trung bình của mạng băng rộng cố định trên cả nước đạt 271,2 Mbps và tốc độ tải lên đạt 200,99 Mbps. Đây là tháng thứ sáu liên tiếp chất lượng mạng được cải thiện kể từ nhịp tăng hồi tháng 3/2025.

Tại các thành phố lớn, chất lượng mạng tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ nhìn chung ổn định, chỉ dao động nhẹ. Riêng thành phố Đà Nẵng ghi nhận mức tăng rõ rệt, tiến sát đỉnh tốc độ từng đạt hồi tháng 5/2025.

Viettel và VNPT tiếp tục là hai nhà mạng có tốc độ Internet cao nhất, liên tục lập kỉ lục về tốc độ. Tốc độ tải xuống của Viettel đạt 318,71 Mbps, tải lên 266,24 Mbps. VNPT cũng ghi nhận tốc độ tải xuống đạt 247,77 Mbps và tải lên 184,24 Mbps.

Các nhà mạng khác duy trì chất lượng ổn định như: CMC Telecom đạt tốc độ tải xuống 270,62 Mbps, tải lên 270,4 Mbps; FPT Telecom lần lượt ở mức 121,7 Mbps và 99,5 Mbps.

Tốc độ mạng băng rộng di động trên phạm vi toàn quốc tháng 8/2025 vừa qua đạt trung bình 81,04 Mbps cho tải xuống và 28,37 Mbps cho tải lên. Trong đó, chất lượng mạng của VNPT, MobiFone và Vietnamobile có cải thiện so với tháng 7/2025, trong khi Viettel chứng kiến tốc độ mạng di động giảm nhẹ, nhưng không đáng kể.

Viettel và VNPT vẫn là hai nhà mạng dẫn đầu về tốc độ mạng băng rộng di động. Cụ thể, Viettel đạt 92,66 Mbps tải xuống và 29,52 Mbps tải lên trong khi VNPT đạt 72,12 Mbps và 28,24 Mbps tương ứng.

Thành phố Đà Nẵng trong tháng 8/2025 vừa qua lại chứng kiến tốc độ mạng băng rộng di động biến động giảm mạnh từ . Trong khi các tỉnh thành còn lại là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến thống kê đo lường không mấy biến động tương tự như chất lượng mạng băng rộng cố định.

Trong tháng 8/2025, chất lượng mạng băng rộng di động 5G trên toàn quốc ghi nhận mức ổn định, với tốc độ tải xuống đạt 432,75 Mbps và tốc độ tải lên trung bình đạt 101,04 Mbps.

Trong đó, điểm sáng đáng chú ý thuộc về MobiFone, với tốc độ tải xuống đạt 411,04 Mbps, gần gấp đôi so với tháng 7, qua đó vượt VNPT để vươn lên vị trí thứ hai về tốc độ mạng 5G.

Viettel tiếp tục dẫn đầu về tốc độ mạng 5G trong tháng qua, với tốc độ tải xuống lên tới 457,26 Mbps và tốc độ tải lên là 106 Mbps.

Chất lượng mạng VNPT ghi nhận ổn định với tốc độ tải xuống đạt 313,15 Mbps và tải lên 51,59 Mbps.

Xét tốc độ mạng băng rộng di động tại các thành phố lớn, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu với tốc độ mạng trung bình ấn tượng đạt 609,68 Mbps. Xếp thứ hai là Hải Phòng cũng có tốc độ mạng băng rộng di động 5G nhanh hơn đột biến so với hồi tháng 7, đạt 561,67 Mbps.

Các thành phố còn lại như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ duy trì chất lượng mạng ổn định với tốc độ tải về lần lượt là 367,61 Mbps, 237,7 Mbps và 210,78 Mbps.