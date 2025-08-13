(Ngày Nay) - Theo số liệu từ nền tảng đo tốc độ i-Speed (Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ), trong tháng 7, tốc độ tải xuống, tải lên mạng băng rộng cố định của Việt Nam lần lượt là 258,28Mbps và 195,34 Mbps. Đây là mức tăng cao nhất từ trước tới nay của mạng băng rộng cố định, thậm chí cao hơn 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Tại các tỉnh, thành phố lớn, Hà Nội tiếp tục đứng đầu về chất lượng mạng băng rộng cố định với tốc độ tải xuống trung bình là 331,41Mbps; Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tốc độ trung bình liên tục được cải thiện.

Về xếp hạng chất lượng mạng giữa các nhà cung cấp dịch vụ, Viettel đứng đầu tháng thứ 2 liên tiếp với tốc độ trung bình tải xuống là 287,09Mbps, tải lên là 225,53 Mbps. Bất ngờ nhất là nhà mạng CMC đã vượt qua VNPT để xếp vị trí thứ 2 với tốc độ tải lên, tải xuống trung bình là 271,69Mbps và 282,99Mbps. VNPT giữ vị trí thứ 3 với tốc độ lần lượt là 238,8Mbps và 180,95Mbps.

Tháng 7, tốc độ mạng băng rộng di động của Việt Nam cũng cao nhất so với cùng kỳ với tốc độ tải lên trung bình là 83,52Mbps và tốc độ tải xuống trung bình đạt 29,55Mbps.

Thống kê của i-Speed cho thấy, tốc độ trung bình mạng băng rộng di động 5G của cả nước cao nhất kể từ khi chính thức thương mại hóa. Cụ thể tốc độ tải lên, tải xuống trung bình lần lượt đạt mức 99,26Mbps và 447,03Mbps.

Viettel dẫn đầu về tốc độ 5G, đứng thứ 2 là VNPT và đứng thứ 3 là MobiFone. Cụ thể, tốc độ tải xuống của mạng 5G Viettel đạt 483 Mbps, VNPT là 315 Mbps còn MobiFone là 211 Mbps. Tốc độ tải lên của mạng 5G Viettel là 106 Mbps, VNPT là 52 Mbps và MobiFone là 38 Mbps. Ghi nhận từ ứng dụng kiểm tra vùng phủ sóng nPERF, Viettel hiện cũng là nhà mạng có vùng phủ 5G lớn nhất Việt Nam với hơn 7.000 trạm được lắp đặt ở tất cả các tỉnh, thành phố.

Trong các thành phố lớn, Đà Nẵng tiếp tục là địa phương có tốc độ mạng 5G cao nhất khi tốc độ tải xuống trung bình đạt 568,49Mbps, cao gấp gần 1,5 lần so với thành phố xếp sau là Hải Phòng (tốc độ trung bình 395,17Mbps).

Hệ thống i-Speed được Trung tâm Internet Việt Nam xây dựng, phát triển từ năm 2020, dùng để đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam thông qua trải nghiệm người dùng một cách khách quan, chính xác. Người dùng có thể tự đo tốc độ truy cập Internet qua ứng dụng i-Speed trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android, iOS.

Theo báo cáo Mạng 5G nhanh nhất thế giới và Mạng Di động nhanh nhất thế giới Quý I và Quý II do Ookla (đơn vị sở hữu nền tảng đo tốc độ Internet Speedtest) công bố, Viettel và VinaPhone đã lọt vào nhóm 3 mạng di động nhanh nhất toàn cầu.

Cụ thể, Viettel xếp hạng 3 toàn cầu về tốc độ di động tổng thể, đạt điểm Speed Score 82,56, vượt qua Singtel (Singapore), SK Telecom (Hàn Quốc). Trong khi đó, VinaPhone đứng thứ 2 về tốc độ mạng 5G, với điểm số 78,11, chỉ sau e& - nhà mạng giữ vị trí số 1 toàn cầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, tốc độ truy cập Internet của Việt Nam của các mạng di động do Ookla công bố đã tăng lên đáng kể và lọt vào top đầu thế giới do các nhà mạng sau khi được cấp phép triển khai băng tần đã mở rộng mạng lưới phủ 4G, 5G. Việt Nam đã dừng cung cấp dịch vụ 2G, giảm được một số dịch vụ data và đang trong lộ trình dừng công nghệ 3G nên các thiết bị data đầu cuối cũng ít dần đi. Vì vậy, các nhà mạng nâng cấp được thiết bị, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Bảng xếp hạng của Ookla được xây dựng dựa trên hàng triệu bài kiểm tra do người dùng thực hiện thông qua ứng dụng Speedtest, tính toán điểm Speed Score dựa trên ba yếu tố: Tốc độ tải xuống (70%), tốc độ tải lên (20%) và độ trễ (10%).

Ookla xác định "Mạng 5G nhanh nhất thế giới" dựa trên chỉ số Speed Score trong quý I và quý II, thu thập từ các thiết bị kết nối 5G thực tế. Đối với "Mạng di động nhanh nhất thế giới", Ookla thu thập từ các bài kiểm tra trên thiết bị sử dụng chipset hiện đại.

Nhà mạng phải chiếm ít nhất 3% tổng mẫu trong khu vực và đã đoạt giải Speedtest cấp quốc gia trong cùng kỳ mới đủ điều kiện xét giải ở cấp khu vực hoặc toàn cầu.