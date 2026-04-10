Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 – 2030

(Ngày Nay) - Chiều 10/4, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao quyết định.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí trong Đảng ủy Quốc hội và lãnh đạo các ban, ngành Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 38 đồng chí.

Chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 20 đồng chí.

Chỉ định đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 -2025, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 -2030.

Chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2035, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 -2030.

Chỉ định đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 -2025 giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 -2030.

Chỉ định tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 7 đồng chí.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc chỉ định, kiện toàn nhân sự Đảng ủy Quốc hội có ý nghĩa quan trọng; là bước đi cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực hiện đầy đủ, đúng đắn và hiệu quả 3 chức năng trọng yếu: lập pháp; giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu, tầm nhìn và các quyết sách chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới, trong đó hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là đột phá của đột phá. Chất lượng hoạt động của Đảng uy Quốc hội sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng của thể chế; và chất lượng của thể chế lại quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Vì vậy, Đảng ủy Quốc hội phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Quốc hội; chủ động, quyết liệt, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, để cùng cả hệ thống chính trị đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt, thực chất, có thể đo đếm được.

Với tầm quan trọng như vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ Quốc hội thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo. Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là các đồng chí giữ cương vị chủ chốt, phải thực sự gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao tính Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quốc hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân; có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác. Kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tuyệt đối không để lợi ích nhóm trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng trọng yếu của Quốc hội theo đúng định hướng của Đảng; tháo gỡ hết các điểm nghẽn, kiến tạo phát triển, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Quán triệt quan điểm “Dân là gốc” trong mọi hoạt động. Đảng ủy Quốc hội phải lãnh đạo, định hướng để mỗi đại biểu Quốc hội thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân và vì dân; không chỉ dừng ở tiếp xúc cử tri theo định kỳ, mà phải “chủ động đi vào cuộc sống”, lắng nghe từ những vấn đề nhỏ nhất của người dân, doanh nghiệp; biến tiếng nói của nhân dân thành nội dung lập pháp, thành chất vấn, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; lấy niềm tin và sự cải thiện thực chất đời sống nhân dân làm thước đo cao nhất của mỗi đại biểu và của Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội theo hướng khoa học, minh bạch, rõ trách nhiệm; chuyển mạnh từ lãnh đạo theo quy trình sang lãnh đạo theo kết quả, lấy kết quả thực chất làm thước đo; phải bảo đảm thực hiện đúng phương thức lãnh đạo của Đảng; phải bảo đảm vừa đúng định hướng của Đảng, vừa phát huy đầy đủ tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, các đồng chí được chỉ định hôm nay đều là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, được rèn luyện qua nhiều cương vị công tác. Đây là vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, trước nhân dân và trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, Đảng ủy Quốc hội sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khẳng định tiếp tục nỗ lực, cố gắng cống hiến hết mình, cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đoàn kết một lòng, nỗ lực cao nhất, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt, hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ quyết tâm xây dựng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc khoa học, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; tiếp tục tổng kết thực tiễn, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của Đảng ủy Quốc hội; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; quyết tâm cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ Quốc hội và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; đổi mới trong tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo phát triển; đổi mới trong giám sát từ phát hiện sang thúc đẩy thực thi; đổi mới trong quyết định chính sách từ ngắn hạn sang dài hạn, từ bị động sang chủ động, từ cục bộ sang tổng thể; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; coi trọng hơn nữa công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn cao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội phải thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu của Đảng, của đất nước trong tình hình mới.

Để hoàn thành tốt trọng trách được giao, Chủ tịch Quốc hội mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị; Ban Bí thư, của cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban xây dựng Đảng, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và các địa phương; sự ủng hộ, chung sức, cống hiến hết mình của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội.

Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị; kế thừa, phát huy thành quả của nhiệm kỳ trước, trên tinh thần đoàn kết thực chất, trách nhiệm cao, chung sức, đồng lòng trong mái nhà đại đoàn kết của Quốc hội, tinh thần chủ động, sáng tạo, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm - người đi trước hỗ trợ người đến sau, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng nhất định Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng./.