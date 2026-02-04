Tổng Bí thư dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Đình và Ủy ban nhân dân phường Ba Đình (thành phố Hà Nội) đã phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí được giới thiệu ứng cử gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội và đông đảo cử tri Tổ dân phố số 6, phường Ba Đình.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và tóm tắt tiểu sử 7 người ứng cử, hiện đang cư trú trên địa bàn phường Ba Đình, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của từng người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá, cả 7 đồng chí đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. Các đồng chí đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương.

Cử tri ghi nhận, tại nơi cư trú, các đồng chí luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ công dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với 7 người ứng cử. Cử tri đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tin tưởng những quyết sách chiến lược được hoạch định tại Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, hùng cường.

Với sự chuẩn bị công phu, chặt chẽ về công tác nhân sự của các cơ quan, đơn vị và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú, cử tri Tổ dân phố số 6, phường Ba Đình tin tưởng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI diễn ra ngày 15/3 tới sẽ bầu đủ số lượng đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm; góp phần xây dựng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thực hiện hiệu quả vai trò trung tâm trong xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, bảo đảm sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thay mặt những người ứng cử, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri Tổ dân phố số 6, phường Ba Đình; khẳng định đây là nguồn động viên to lớn để mỗi người tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tâm, tận tụy phục vụ Tổ quốc và nhân dân.

Khẳng định việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, những người ứng cử cam kết sẽ cố gắng làm việc tốt hơn nữa, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của cử tri và nhân dân cả nước, đặc biệt là cử tri và nhân dân Tổ dân phố số 6, phường Ba Đình; đồng thời tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc và đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.