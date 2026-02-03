Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

(Ngày Nay) - Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư đã trân trọng trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận chặng đường gần nửa thế kỷ phấn đấu, rèn luyện và cống hiến không mệt mỏi của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Trong mọi hoàn cảnh, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, ý chí, sức chiến đấu, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

Đặc biệt, kể từ khi đồng chí đảm nhiệm trọng trách đầy lớn lao - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong một giai đoạn chuyển giao có ý nghĩa lịch sử với nhiều biến động và thách thức của đất nước, đồng chí Tô Lâm đã thể hiện rõ nét vai trò “hạt nhân” đoàn kết, quy tụ, cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, lãnh đạo đất nước đạt được những kết quả rất quan trọng.

Với tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá và hành động quyết liệt, đồng chí đã chỉ đạo sâu sát tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả," từng bước đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trong mọi phương châm và hành động, đồng chí luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, coi hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng. Những chính sách về an sinh xã hội, giáo dục, y tế, chăm lo bảo vệ trẻ em, người yếu thế, người có công, đối tượng chính sách… được đồng chí đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa qua đã thành công rất tốt đẹp - được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Với trí tuệ sâu sắc, nhuần nhuyễn cả về lý luận và thực tiễn, đồng chí Tổng Bí thư cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống văn kiện khoa học, đổi mới, xác định rõ lộ trình phát triển đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Công tác nhân sự Đại hội được tiến hành chặt chẽ, công tâm, khách quan, lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

“Tấm huy hiệu 45 năm tuổi Đảng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình đồng chí, mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng ta," Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, được trao tặng Huy hiệu 45 tuổi Đảng - một phần thưởng cao quý, đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân đồng chí và gia đình. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của một đảng viên trong suốt chặng đường dài gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Nhìn lại quãng thời gian 45 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tổng Bí thư xúc động chia sẻ đó là 45 năm luôn mang trong tim lời thề danh dự của người đảng viên: tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vì hạnh phúc của nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; luôn ý thức sâu sắc rằng, mọi sự trưởng thành, mọi kết quả công tác và những vinh dự có được hôm nay đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi đường, từ sự dìu dắt, giáo dục, rèn luyện của các tổ chức đảng qua từng giai đoạn và đặc biệt là từ tình đồng chí, đồng đội trong sáng, nghĩa tình.

Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, tới các thế hệ lãnh đạo đi trước, tới các đồng chí, đồng bào; cảm ơn các cơ quan, đơn vị nơi đồng chí đã từng công tác; cảm ơn tập thể và từng đồng chí đã luôn tin tưởng, chia sẻ, động viên và thẳng thắn nhắc nhở trong suốt quá trình phấn đấu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là niềm tự hào, là lời nhắc nhở sâu sắc để tiếp tục tự soi, tự sửa, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; giữ gìn phẩm chất, danh dự của người đảng viên; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư khẳng định tiếp tục đem hết tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; sống và làm việc xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, với tình yêu thương của nhân dân và với danh hiệu cao quý của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.