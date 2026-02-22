Tổng Bí thư dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

(Ngày Nay) - Trong không khí phấn khởi, tràn đầy sức sống của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, sáng 22/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên của Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (Hà Nội).

Lễ phát động được tổ chức đồng loạt ở 126 xã, phường trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến 4 điểm cầu: điểm cầu chính khuôn viên của Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; Trung đoàn bộ binh 692 thuộc Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô (xã Đoài Phương); Trụ sở Công an phường Hà Đông; xã Đông Anh, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Cùng dự Lễ phát động tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sáng mùng 1 Tết năm Canh Tý (11/1/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trồng cây Đa tại công viên Thống nhất (Hà Nội), chính thức phát động “Tết trồng cây” với mong muốn:“Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và “việc này ít tốn kém mà lợi ích rất nhiều”.

Từ đó Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là một hoạt động thường niên mỗi độ xuân về, mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một việc làm có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 66 năm thực hiện Tết trồng cây theo lời Bác dạy, đất nước ta đã đổi thay rõ rệt. Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều cánh rừng được phục hồi, làng quê, đô thị có thêm bóng mát. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành việc làm quen thuộc của mỗi người dân. Tết trồng đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Tết trồng cây đã trở thành “phong tục” đẹp mỗi độ xuân về ở mọi miền đất nước. Trồng thêm một cây là gửi thêm niềm tin vào tương lai.

Tổng Bí thư lưu ý, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai phức tạp, rừng ở nhiều nơi vẫn bị xâm hại. Vì vậy, trồng cây vẫn phải tiếp tục với qui mô rộng hơn, nhiều hơn; trồng cây phải đi đôi với chăm cây, bảo vệ rừng. Mỗi địa phương cần chọn đúng cây, trồng đúng chỗ, quản lý chặt chẽ và bền bỉ lâu dài; phải nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư nêu rõ, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường, phát triển kinh tế phải gắn với giữ gìn môi trường; xây dựng đô thị hiện đại nhưng phải giữ gìn được lá phổi xanh cho nhân dân.

Nhấn mạnh, Lễ phát động càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi lưu giữ những trang sử vẻ vang của Đảng ta, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực chất; tuyệt đối không tổ chức phát động phô trương, hình thức, lãng phí, với tinh thần “trồng cây nào, sống tốt cây đó”. Mỗi cây xanh được trồng xuống phải được chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng và phát triển. Việc trồng cây phải đi đôi với quy hoạch, gắn liền với phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh và hiện đại; kiên quyết chống tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và nhân dân.

Hà Nội phải là địa phương đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người, về không gian công cộng xanh, đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân. Các cấp ủy, chính quyền phải coi việc phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước là nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch xây dựng Thủ đô; kiên quyết không hy sinh không gian xanh cho các dự án thương mại thiếu bền vững; phấn đấu để Hà Nội thực sự là “Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố”.

Để lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Tổng Bí thư mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy coi việc trồng và chăm sóc cây xanh là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác; là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ mai sau; khẳng định trồng cây hôm nay là gieo mầm hạnh phúc cho tương lai, góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải ròng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mùa Xuân là mùa của sự khởi đầu, mùa của sinh sôi nảy nở. Với khí thế mới của Xuân Bính Ngọ, với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân Thủ đô, Tổng Bí thư tin tưởng phong trào “Tết trồng cây” năm nay sẽ đạt được nhiều kết quả thực chất, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. Phong trào trồng cây xanh của Hà Nội cần nhanh chóng lan tỏa ra cả nước, để đất nước ta có màu xanh bất tận của cây, của hoa, của sự sống.

Phát biểu hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Hà Nội xác định “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động đầu xuân, mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; trồng cây phải gắn với quy hoạch, bảo vệ và chăm sóc; đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị xanh, tăng trưởng xanh và cải thiện chất lượng không khí.

Thành phố quyết tâm kiến tạo môi trường xanh, “Rừng trong phố – phố trong rừng”, với tầm nhìn 100 năm và xa hơn. Hà Nội sẽ tập trung phủ xanh các tuyến phố, cửa ngõ, khu đô thị mới và vùng nông thôn; hình thành các vành đai sinh thái; từng bước nâng cao diện tích cây xanh bình quân đầu người; phấn đấu để mỗi người dân Thủ đô được thụ hưởng một môi trường sống trong lành, an toàn và đáng sống hơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn để lan tỏa phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; gắn xây dựng đô thị xanh với thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc. Sự chung tay của các lực lượng là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân - dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi người dân Thủ đô sẽ là một “đại sứ xanh” bằng những hành động cụ thể hằng ngày, để màu xanh hôm nay trở thành tài sản bền vững cho thế hệ mai sau, đúng như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Dự kiến, trong đợt đầu tiên ra quân trồng cây đầu Xuân năm 2026, đến cuối tháng 3/2026, toàn thành phố sẽ phấn đấu trồng 80.000 đến 100.000 cây xanh các loại và trong năm 2026 sẽ trồng khoảng 400.000 cây. Trong đợt ra quân này, Bộ Quốc phòng sẽ trồng khoảng 1,2 triệu cây, Bộ Công an sẽ trồng trên 3 triệu cây các loại.