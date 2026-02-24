Linh thiêng Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ

Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ được tổ chức hằng năm, gắn với huyền tích Mẹ Âu Cơ sinh ra đồng bào trong bọc trăm trứng – biểu tượng thiêng liêng của nòi giống Lạc Hồng. Tương truyền rằng, Tổ Mẫu Âu Cơ là Đệ nhất Tiên Thiên Công chúa, giáng trần vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Người kết duyên cùng Lạc Long Quân, sinh ra bọc trăm trứng, nở thành 100 người con trai – khởi nguồn của giống nòi Tiên Rồng. Khi các con trưởng thành, Lạc Long Quân đưa 50 người xuống biển, Âu Cơ dẫn 49 người lên miền sơn cước. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu kế vị, xưng Hùng Vương thứ Nhất, mở đầu thời đại dựng nước Văn Lang.

Trong hành trình mở mang bờ cõi, khi đến trang Hiền Lương (nay là xã Hiền Lương), nhận thấy thế đất hài hòa, ruộng đồng phì nhiêu, phong tục thuần hậu, Mẫu Âu Cơ đã chọn nơi đây làm chốn dừng chân. Người cùng các con khai khẩn ruộng hoang, lập thôn dựng ấp, truyền dạy nghề trồng lúa nước, trồng dâu nuôi tằm, se tơ dệt vải, đặt nền móng cho đời sống cư dân bản địa. Khi cơ đồ đã vững, non sông quy về một mối, ngày 25 tháng Chạp, Mẫu Âu Cơ cùng các tiên nữ hóa về trời, để lại dải lụa đào nơi gốc đa đầu làng. Tại vị trí linh thiêng ấy, nhân dân lập miếu thờ, đời đời hương khói tưởng niệm, khắc ghi công đức Tổ Mẫu.

Trải qua bao biến thiên lịch sử, Đền Mẫu Âu Cơ không chỉ là không gian tín ngưỡng linh thiêng trong tâm thức cộng đồng người Việt, mà còn nhiều lần được Nhà nước ghi nhận giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa. Di tích từng ba lần được các triều đại phong tặng là Đền Quốc tế, hai lần ban sắc phong. Năm 1991, đền được xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia. Năm 2017, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Năm 2020, Tượng Mẫu Âu Cơ được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hiền Lương tiếp tục đảm nhiệm trọng trách gìn giữ Điện thờ và thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ; quan tâm tu bổ, tôn tạo khu di tích ngày càng khang trang, xứng tầm là điểm hội tụ của “bách gia trăm họ” tìm về cội nguồn, gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương không ngừng củng cố khối đại đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương đất Mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương, hoa và lễ vật tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ. Trước anh linh tổ tiên, lãnh đạo xã Hiền Lương đọc diễn văn tri ân, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Sau nghi thức dâng hương là phần Tế nữ quan – nghi lễ chính của lễ hội. Đội tế gồm 21 thiếu nữ thanh tân, được tuyển chọn kỹ lưỡng về phẩm hạnh và phong nghi, tiêu biểu cho vẻ đẹp đoan trang của người con gái đất Mẫu. Chủ tế vận lễ phục đỏ, đầu vấn khăn đỏ; các thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống, thắt dải lụa bên eo, thực hiện nghi thức theo nghi chuẩn cổ truyền, tạo nên không khí trang nghiêm, linh thiêng và giàu bản sắc.

Bên cạnh phần lễ, Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy…, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, bồi đắp tinh thần đoàn kết, tự hào về cội nguồn dân tộc.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các luật, nghị định, thông tư

Làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong thành tựu chung của đất nước cũng như kết quả hoạt động của Quốc hội trong năm 2025 trên lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của Ủy ban.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Ủy ban đã đoàn kết, thống nhất cao; tinh thần làm việc rất tích cực, khẩn trương, những văn bản ban hành chính xác, kịp thời; thực hiện tốt công tác chuyển đổi số.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đặc biệt là công tác nhân sự và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong nhiệm kỳ khóa XVI phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm xây dựng pháp luật của các bộ, ngành cũng như trách nhiệm thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban. "Nếu không trách nhiệm, không làm tốt thì tuổi thọ luật không cao", Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ đồng thời yêu cầu năm 2026, Ủy ban phải tăng cường giám sát việc thực hiện các luật, nghị định, thông tư.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thành viên của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tham mưu những vấn đề mang tính chiến lược về kinh tế - xã hội

Thăm, chúc Tết Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới lãnh đạo Ủy ban, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; chúc mừng Ủy ban đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (4/3/1946 - 4/3/2026) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ủy ban Kinh tế và Tài chính là một trong những Ủy ban có đóng góp rất lớn cho hoạt động của Quốc hội với khối lượng công việc ngày càng lớn. Năm 2025, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 66 nội dung. Những nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội là tiền đề để đất nước phát triển, tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong năm, Ủy ban cũng tham mưu thẩm tra, giám sát nhiều vấn đề quan trọng để đất nước bứt phá, bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để có chương trình hành động cụ thể của Ủy ban, tập trung đi thẳng vào những vấn đề kinh tế - tài chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách, vốn đầu tư công, vay trả nợ nước ngoài... làm sao đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Đối với công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, giám sát phải “trúng”, “đúng”; đẩy mạnh giám sát thường xuyên, nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn để giám sát đúng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban xây dựng báo cáo thường xuyên cho lãnh đạo Quốc hội về tình hình kinh tế - tài chính, những vấn đề mang tính chiến lược, góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chủ động phối hợp với Chính phủ để thẩm tra các nội dung liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân sách nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo tiền đề để đất nước tăng tưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ủy ban làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ của năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chuẩn bị chương trình, nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Làm việc với Văn phòng Quốc hội chiều 23/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Năm 2025, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, thông qua 89 luật và nhiều nghị quyết quan trọng. Trong thành công chung đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Văn phòng Quốc hội.

Chỉ rõ nhiệm vụ năm 2026 là rất nặng nề, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội phải ưu tiên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, bảo đảm sắp xếp hợp lý, khoa học trong đó công tác chính trị tư tưởng phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Đồng thời tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy khoa học để làm tốt công tác tham mưu, phục vụ chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn.

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia để phục vụ hiệu quả các hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Văn phòng Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng chương trình, nội dung, tài liệu, điều kiện bảo đảm để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Nhấn mạnh “chỉ có đoàn kết mới đem lại thắng lợi”, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Văn phòng Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động, linh hoạt, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.