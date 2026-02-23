Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai

(Ngày Nay) - Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi động, Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026 đã khép lại, để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ ở thành tích mà còn ở tinh thần thể thao, những câu chuyện nhân văn và định hình lại cách tổ chức Olympic trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry nhận định kỳ đại hội này đã “vượt mọi kỳ vọng”, trở thành minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong trào Olympic trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Olympic mùa Đông từ lâu được xem là sân khấu của những môn thể thao khắc nghiệt nhất, nơi VĐV phải đối mặt với tốc độ cao, địa hình hiểm trở và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Milan–Cortina 2026 diễn ra 116 nội dung thuộc 8 môn thể thao mùa Đông chủ chốt, từ trượt tuyết băng đồng – môn thi đòi hỏi sức bền và chiến thuật, đến trượt băng tốc độ – nơi phần thắng được quyết định chỉ trong tích tắc.

Các môn trượt tuyết tự do (freestyle) và trượt ván trên tuyết (snowboard) mang màu sắc trẻ trung, sáng tạo, trong khi biathlon kết hợp trượt tuyết và bắn súng đòi hỏi sự ổn định thần kinh hiếm có. Những môn như xe trượt lòng máng, xe trượt băng hay trượt băng nằm sấp (skeleton) mang lại cảm giác mạo hiểm, khi VĐV lao xuống đường băng với vận tốc hơn 130 km/h.

Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Na Uy tiếp tục chứng minh vị thế “cường quốc thể thao mùa Đông” với 18 HCV, nhờ truyền thống lâu đời trong các môn trượt tuyết băng đồng, biathlon và Nordic combined (hai môn phối hợp Bắc Âu). Đoàn Mỹ xếp thứ hai với 12 HCV, 12 HCB và 9 HCĐ, tiếp tục khẳng định vị thế ở nhiều môn thế mạnh như trượt băng tốc độ, trượt tuyết tự do và khúc côn cầu trên băng.

Nước chủ nhà Italy gây ấn tượng mạnh với 30 huy chương, trong đó có 10 HCV – thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự Olympic mùa Đông của nước này. Thành công của Italy không chỉ đến từ lợi thế sân nhà, mà còn phản ánh chiến lược đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng, đào tạo trẻ và phát triển các môn trượt băng tốc độ, trượt tuyết đổ đèo. Khán giả cuồng nhiệt tại các khu nghỉ dưỡng Alps cũng góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội hiếm có.

Đoàn Trung Quốc đạt kết quả tốt nhất trong lịch sử thi đấu Olympic mùa Đông ngoài lãnh thổ với 5 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ, cho thấy sự phát triển nhanh chóng của thể thao mùa Đông tại châu Á. Bước ngoặt đến khi Su Yiming giành HCV slopestyle đúng ngày sinh nhật, mở ra chuỗi thành công. Tiếp đó, Xu Mengtao đăng quang, khẳng định vị thế trong môn nhảy trên không.

Ở môn trượt băng tốc độ, Ning Zhongyan trở thành biểu tượng mới với kỷ lục Olympic 1.500m, đánh bại ngôi sao người Mỹ Jordan Stolz. Trong khi đó, Gu Ailing tiếp tục chinh phục người hâm mộ khi bảo vệ HCV halfpipe, thể hiện sự toàn diện hiếm có.

Những thành tích này cho thấy Olympic mùa Đông không còn là sân chơi riêng của châu Âu và Bắc Mỹ, mà đang mở rộng mạnh mẽ sang châu Á và các khu vực mới.

Milan–Cortina 2026 cũng chứng kiến sự tỏa sáng của huyền thoại Johannes Hoesflot Klaebo, người giành 6 HCV, trở thành một trong những VĐV vĩ đại nhất lịch sử Thế vận hội mùa Đông.

Ở môn trượt băng tốc độ, Jordan Stolz tiếp tục thống trị các nội dung nước rút, trong khi Francesca Lollobrigida mang lại niềm tự hào cho nước chủ nhà. Ở trượt tuyết đổ đèo, VĐV Franjo von Allmen (Thụy Sĩ) trở thành hiện tượng với 3 HCV.

Thế hệ trẻ cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ tại kỳ đại hội năm nay. VĐV Hàn Quốc Choi Ga On (17 tuổi) đã ngăn cản tham vọng giành HCV Olympic thứ 3 liên tiếp của Chloe Kim ở nội dung halfpipe nữ, qua đó trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất tại kỳ đại hội ở Italy.

Kazakhstan ghi dấu lịch sử khi Mikhail Shaidorov giành HCV trượt băng nghệ thuật.

Chiến thắng của Lucas Pinheiro Braathen (Brazil) đã mang về huy chương Olympic mùa Đông đầu tiên cho Nam Mỹ, trong khi số VĐV châu Phi tham dự đông nhất lịch sử cho thấy sức lan tỏa toàn cầu của Olympic.

Lễ bế mạc Olympic diễn ra tại sân vận động Verona đã khép lại kỳ đại hội được xem là bước ngoặt về tính bền vững. Việc tận dụng cơ sở sẵn có, giảm chi phí và tổ chức phân tán được đánh giá là mô hình phù hợp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu. Lá cờ Olympic đã được trao cho Pháp – nước chủ nhà kỳ đại hội năm 2030, mở ra giai đoạn mới cho phong trào thể thao mùa Đông.