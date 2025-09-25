Tổng Bí thư: Nâng cao tính nhân dân, tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội

Sân chơi Điềm Phùng Thị - "trái ngọt" được ươm mầm từ hợp tác chiến lược SOVICO - UNESCO (Ngày Nay) - Sân chơi mẫu tự Điềm Phùng Thị, được tài trợ bởi Tập đoàn SOVICO và UNESCO, do hai giám tuyển trẻ Vân Đỗ và Lê Thuận Uyên thực hiện, không chỉ dừng lại ở chức năng một công trình vui chơi mà còn là nỗ lực đưa di sản nghệ thuật bước ra đời sống, khẳng định vai trò của thế hệ nghệ sĩ trẻ trong việc kết nối nghệ thuật với cộng đồng.

Cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ 2022-2024: Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay! (Ngày Nay) -Cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ 2022-2024 đã trao giải hôm 24/7 với hai giải Nhì (không có giải Nhất), trong đó có truyện ngắn Trăm Ngàn của tác giả Ngô Tú Ngân. Giải Nhì đồng hạng với Trăm Ngàn và các giải thưởng khác đều “thuận buồm xuôi gió” ngoại trừ truyện ngắn này bị “bão tố triền miên” vì chất lượng của tác phẩm.

Đề xuất sáp nhập các trường mầm non, phổ thông quy mô nhỏ, dưới chuẩn (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất xem xét sáp nhập các trường mầm non, sáp nhập các trường tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã theo lộ trình phù hợp.

Tập đoàn FLC nhận lại quyền quản trị Bamboo Airways (Ngày Nay) -Sáng 25/9, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã diễn ra và tập trung vào các nội dung quan trọng về nhân sự và hoạt động của Hãng trong thời gian tới.

Khởi công bệnh viện quốc tế AEGIS - Tổ hợp y tế tư nhân quy mô lớn bậc nhất Việt Nam (Ngày Nay) -Bệnh viện Quốc tế AEGIS khi đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân Thủ đô và vùng lân cận, đồng thời thúc đẩy an sinh xã hội, tạo việc làm và phát triển kinh tế – xã hội khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Dịch sốt xuất huyết vào đỉnh, nhiều ca nặng, tiểu cầu giảm nguy hiểm (Ngày Nay) - Tại bệnh viện Thanh Nhàn ghi nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết diễn biến nặng, thậm chí nguy kịch do tiểu cầu giảm sâu.

Những việc nên làm và chủ động phòng tránh trước khi bão đổ bộ vào đất liền (Ngày Nay) - Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai khuyến cáo mỗi người dân tuyệt đối không chờ đợi bão đến mới hành động; cần chủ động các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do bão có thể gây ra.

Vụ học sinh bạo lực với cô giáo: Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên nói gì? (Ngày Nay) - Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng vụ việc tại Trường Trung học cơ sở Đại Kim cho thấy học sinh cần được hỗ trợ, tư vấn một cách toàn diện.

Nga - Mỹ đồng thuận tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine (Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao Nga vừa công bố cuộc hội đàm quan trọng giữa Ngoại trưởng Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về cuộc khủng hoảng Ukraine.