Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà Nội

(Ngày Nay) - Chiều 23/9, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hà, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 11 phường (Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai), báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cùng tham dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri của 11 phường.

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

Tại Hội nghị, các cử tri bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, cùng sự đồng lòng của toàn dân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Các cử tri đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, đổi mới, dân chủ của Quốc hội, thể hiện rõ trong việc xem xét, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước. Đặc biệt, cử tri ghi nhận hoạt động giám sát tối cao ngày càng thực chất và tin tưởng, với vai trò thể chế hóa, giám sát của Quốc hội và tổ chức thực hiện, điều hành của Chính phủ, các Luật và nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực mới, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Tại Hội nghị, cử tri bày tỏ mong đợi Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong giáo dục với những thay đổi căn bản từ tư duy đến thể chế...; đề nghị hoàn thiện pháp luật về giáo dục, tự chủ đại học, đào tạo nghề, đồng thời giám sát việc thực hiện chính sách đãi ngộ đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai.

Kỳ vọng Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị sớm đi vào thực tế cuộc sống, cử tri đề nghị cần dành ngân sách thỏa đáng cho y tế, đặc biệt là y tế cơ sở và dự phòng; giám sát việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; triển khai các cải cách trong quản lý bệnh viện, thuốc, trang thiết bị y tế; đẩy mạnh số hóa y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm chi phí cho người dân, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, chất lượng.

Đồng tình cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 về chuyển đổi số, cử tri cho rằng cần phải, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số; đầu tư hạ tầng số, đặc biệt ở các khu dân cư; đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch hóa quy trình, ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Đánh giá cao việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sự vào cuộc tích cực, khẩn trương, đồng bộ của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cử tri kiến nghị, các bộ, ban, ngành cần xây dựng và triển khai các chương trình tập huấn chuyên sâu, mang tính thực tiễn cao, tập trung vào kỹ năng làm việc cụ thể, tăng cường năng lực cho cán bộ, chuyên viên cấp xã, phường (hình thức trực tuyến, trực tiếp) theo hướng “cầm tay, chỉ việc”; có chế độ ưu đãi thu hút người tài.

Cử tri đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng trong việc cải tạo, chỉnh trang sông Tô Lịch, việc thu gom nước thải hai bên sông Tô Lịch về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đưa nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch chất lượng nước của sông đã được cải thiện, bước đầu mang lại tín hiệu cải thiện môi trường rõ rệt; mong muốn việc thực hiện quy hoạch hai bên Sông Hồng với kỳ vọng mang diện mạo mới cho Thủ đô, tạo nên “kỳ tích sông Hồng” sẽ sớm được triển khai.

Tạo khí thế mới trong phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp

Trong không khí dân chủ, cởi mở, phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn cử tri đã có các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự đồng thuận, đánh giá cao và hưởng ứng tích cực từ những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh "Tôi rất vui mừng khi các bác, các đồng chí thể hiện sự đồng thuận, đánh giá cao các chủ trương lớn của Trung ương. Càng xúc động khi các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị dù rất mới, nhưng cán bộ, đảng viên và cử tri thuộc hết, cho thấy đây là “ý Đảng, lòng dân”".

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, đến thời điểm này công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng đã đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn thành, đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương đang được tổ chức theo kế hoạch.

Tổng Bí thư cho biết, nhìn tổng thể chung, đất nước ta đang vững bước phát triển về mọi mặt, chỉnh trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại rộng mở, các chỉ số về kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của Hà Nội nói riêng đều đạt chỉ số rất tích cực, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Bộ máy hệ thống chính trị cơ bản được sắp xếp tinh gọn, hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thông suốt, ổn định và ngày càng hiệu quả. Các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua thành công rất tốt đẹp, khơi dậy và lan tỏa khí thế phấn khởi, tự hào và lòng yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đóng góp rất tích cực vào thành công chung của các sự kiện này, thể hiện “nét văn hóa” của người Hà Nội khi đón tiếp nhân dân mọi miền Tổ quốc về với Thủ đô nhân ngày hội lớn của đất nước.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư đã thông tin thêm về 5 nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm. Liên quan đến nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư cho rằng những kiến nghị của cử tri là rất xác đáng. Đây cũng là vấn đề Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Hàng tháng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều nghe báo cáo tình hình và có các kết luận chỉ đạo. Các Kết luận này đều giao nhiệm vụ rất cụ thể cho các cơ quan và được đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri theo dõi và giám sát thực hiện. Có thể nói, về tổng thể chung bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở các địa phương nói chung, ở Hà Nội nói riêng đã đi vào hoạt động ổn định và từng bước hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư chia sẻ, vì là mô hình mới, nên không tránh khỏi còn có những khó khăn, bất cập cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là tại cấp phường, xã để hoạt động đầy đủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình và phục vụ nhân dân tốt hơn; bày tỏ đồng tình, ý kiến của cử tri về tận dụng những người đã nghỉ việc theo Nghị định 178 để tham gia những công việc phù hợp, tạo ra của cải vật chất cho đất nước là vấn đề rất đúng. Các cơ quan cần nghiên cứu để có có những hướng dẫn và giải pháp cụ thể. Tất cả mọi người đều phải làm lao động để góp phần phát triển đất nước.

Liên quan đến đề án vị trí, việc làm, biên chế giáo dục, y tế, chế độ, chính sách tiền lương với cán bộ chông chức, viên chức và điều chỉnh lương hưu trợ cấp xã hội, Tổng Bí thư nêu rõ, xác định biên chế, vị trí việc làm là công việc rất quan trọng để thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương Nghị quyết 27 của Trung ương. Hiện nay, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện Đề án vị trí, việc làm hoàn thành trong Quý IV/2025. Đây là cơ sở quan trọng để xác định biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị và là cơ sở để thực hiện đầy đủ các nội dung cải các tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ương…

Trong thời gian hoàn thiện các công việc nêu trên, Đảng ủy Chính phủ đã đề xuất điều chỉnh một số vấn đề về tiền lương và phụ cấp trước mắt. Việc điều chỉnh này phải gắn liền với các triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát lạm phát, nhất là kiểm soát việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân nói chung, người hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách nhà nước nói riêng, đừng để tình trạng “chưa tăng lương đã tăng giá”.

Về nội dung nâng cao chất lượng y tế, giảm chi phí khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe nhân dân, Tổng Bí thư cho biết, ngày 9/9, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nghị quyết này cũng đã được quán triệt, triển khai trong toàn quốc và truyền hình, phát thanh trực tiếp để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi. Xác định “Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước”.

Nhiều chủ trương, chính sách mang tính đột phá sẽ được thực hiện, trong đó đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh sang phòng bệnh”; củng cố y tế cơ sở, bảo đảm người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần; có chính sách để giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh, hướng tới miễn viện phí toàn dân. Tổng Bí thư đề nghị các cử tri hưởng ứng phong trào toàn dân chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể dục thể thao, dinh dưỡng hợp lý, mỗi người hãy tự là “bác sỹ của chính mình” để xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.

Khẳng định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, là trụ cột quan trọng để bảo đảm đất nước có thể phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư mong muốn các cử tri tích cực tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”, có ý thức nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình phòng ngừa các đối tượng lợi dụng vì mục đích xấu, mỗi người hãy góp phần nhỏ bé của mình cùng đất nước thực hiện bằng được mục tiêu đột phá phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, ngày 22/8, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đây là nội dung rất quan trọng mang tính trụ cột để phát triển đất nước; đề nghị cử tri tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện những chủ trương, quyết sách quan trọng này; cho rằng cần có các chính sách, cơ chế và môi trường làm việc thuận lợi “trọng dụng nhân tài” cống hiến cho quê hương, đất nước.

Những vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh tại Hội nghị, Tổng Bí thư nêu rõ, có những vấn đề giải quyết được ngay, có những vấn đề cần thực hiện thường xuyên, lâu dài, yêu cầu Thành ủy Hà Nội chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ 18 (nhất là báo cáo chính trị và chương trình hành động phải rất cụ thể); đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội, tạo khí thế mới trong phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh và hiện đại; để người dân có thể nhìn thấy được sự thay đổi của diện mạo Thủ đô, cảm nhận được, thụ hưởng được những thành quả phát triển mang lại cả về vật chất và tinh thần.