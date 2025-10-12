Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

(Ngày Nay) - Chiều 11/10, trong chuyến công tác tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Bác Hồ và tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành phố, đại diện lãnh đạo Quân khu 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với song thân phụ mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân yêu trong gia đình của Người.

Tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương cũng đã tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1933), địa chỉ Nhà số 9, đường Nguyễn Công Trứ, phường Trường Vinh (Nghệ An), có 8 người con, trong đó 2 con trai đã hy sinh.

Trò chuyện với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Oanh, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những thương binh, liệt sỹ, người có công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định, Đảng và Nhà nước sẽ luôn chăm lo cho những gia đình chính sách, gia đình người có công để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.