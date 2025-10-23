Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Phần Lan, lên đường thăm Bulgaria

(Ngày Nay) - Chiều 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm rời Thủ đô Helsinki, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22/10, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria.
Chiều 22/10/2025 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Helsinki, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22/10, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra từ ngày 22 đến 24/10/2025.

