Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Phần Lan, lên đường thăm Bulgaria

(Ngày Nay) - Chiều 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm rời Thủ đô Helsinki, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22/10, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria.
Chiều 22/10/2025 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Helsinki, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22/10, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra từ ngày 22 đến 24/10/2025.
(Ngày Nay) - Theo một nghiên cứu quy mô lớn do Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU) công bố ngày 21/10, các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT thường xuyên mắc lỗi khi được hỏi về các sự kiện thời sự, với tỷ lệ sai sót lên tới gần 50%.
(Ngày Nay) - Tình hình bệnh thủy đậu ở tỉnh Vĩnh Long đang có xu hướng gia tăng. Trong tháng 9/2025, toàn tỉnh ghi nhận 72 ca mắc, tăng 22 ca so với tháng trước. Riêng từ đầu tháng 10/2025 đến nay, tỉnh phát hiện 77 ca bệnh tại một công ty trong khu công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng thời gian tới.
(Ngày Nay) - Ngày 22/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết đã trao tặng 9.000 liều vaccine phòng dại phơi nhiễm (PEP) cho người dân tại hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang. Đây là 2 địa phương được đánh giá có nguy cơ cao về bệnh dại.
(Ngày Nay) - Giữa dòng chảy sôi động của đời sống nghệ thuật đương đại, khi toàn Đảng, toàn dân hướng tới Đại hội XIV với khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tầm nhìn về phát triển văn hóa và con người Việt Nam càng được đặt ở vị trí trung tâm.
(Ngày Nay) - Nhân dịp Việt Nam tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) ngày 25–26/10, ông Sudhanshu Mittal – Giám đốc Giải pháp kỹ thuật thuộc Hiệp hội các công ty dịch vụ và phần mềm quốc gia Ấn Độ (Nasscom) đã có cuộc trả lời báo giới về vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác khu vực và toàn cầu về an ninh mạng.
(Ngày Nay) - Sáng 22/10, tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).
(Ngày Nay) - Nổi tiếng với những pho tượng Phật uy nghiêm, chuông đồng ngân vang và đồ thờ cúng chạm khắc kỳ công, Trà Đông không chỉ là làng nghề mà còn là một bảo tàng sống về lịch sử và văn hóa Việt Nam.