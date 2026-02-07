Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 88,16 tỷ USD trong tháng đầu năm

(Ngày Nay) - Tính chung trong tháng Một, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,4 tỷ USD còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 1,62 tỷ USD, tạo nên mức nhập siêu chung 1,78 tỷ USD của toàn nền kinh tế.

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố vào ngày 6/2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng Một ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với giá trị 88,16 tỷ USD, tăng tới 39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 43,19 tỷ USD, tăng 29,7% và kim ngạch nhập khẩu đạt 44,97 tỷ USD, tăng 49,2%. Nguyên do có mức tăng trưởng ấn tượng này là tháng Một năm nay có số ngày làm việc nhiều hơn tháng Một năm trước (trùng 05 ngày nghỉ Tết Nguyên đán). Tuy nhiên, so với tháng 12/2025, tổng kim ngạch có sự sụt giảm nhẹ 0,6% đồng thời cán cân thương mại hàng hóa trong tháng đầu năm ghi nhận mức nhập siêu 1,78 tỷ USD.

Về hoạt động xuất khẩu, mặc dù giảm 2% so với tháng trước nhưng kim ngạch xuất khẩu tháng Một vẫn tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) với 33,68 tỷ USD, tăng 42,2% so với cùng kỳ và chiếm đến 78% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Ngược lại, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,51 tỷ USD, giảm nhẹ 1,3%. Trong tháng đầu năm, cả nước có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, đóng góp 72,4% tổng trị giá xuất khẩu. Về cơ cấu, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột với giá trị đạt 38,43 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 89%, tiếp theo là hàng nông lâm sản chiếm 8,5% và thủy sản chiếm 2,3%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng ước đạt 44,97 tỷ USD, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 49,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ghi nhận mức tăng nhập khẩu rất mạnh lên đến 66,8%, trong khi khu vực kinh tế trong nước tăng 18,2%. Đáng chú ý, có 8 mặt hàng nhập khẩu đạt giá trị trên 1 tỷ USD, trong đó có một mặt hàng vượt ngưỡng 10 tỷ USD. Cơ cấu hàng nhập khẩu tập trung chủ yếu vào nhóm tư liệu sản xuất với giá trị 42,3 tỷ USD, chiếm 94% tổng kim ngạch. Trong đó, nhóm máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 56,1% và nhóm nguyên nhiên vật liệu chiếm 37,9%, phản ánh nhu cầu nhập khẩu đầu vào phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp đang tăng cao.

Về thị trường quốc tế, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 13,9 tỷ USD, giúp Việt Nam đạt mức xuất siêu 12 tỷ USD sang thị trường này, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Trung Quốc giữ vị trí thị trường nhập khẩu lớn nhất với 19 tỷ USD, dẫn đến mức nhập siêu từ thị trường này là 12,7 tỷ USD, tăng 52,1%. Ngoài ra, Việt Nam cũng ghi nhận xuất siêu sang EU đạt 3,9 tỷ USD và Nhật Bản đạt 0,2 tỷ USD. Ngược lại, mức nhập siêu từ các thị trường khác như Hàn Quốc đạt 3,4 tỷ USD và ASEAN đạt 1,3 tỷ USD.