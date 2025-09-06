Kim ngạch xuất - nhập khẩu trong 8 tháng đạt gần 600 tỷ USD

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 8 tháng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 600 tỷ USD với cán cân thương mại thặng dư 13,99 tỷ USD.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cục Hải quan mới đây đã công bố tình hình tổng trị giá xuất-nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 83,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy đà phục hồi và phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế Việt Nam.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 305,96 tỷ USD, tăng 14,8% (tăng 39,53 tỷ USD) so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD, tăng 17,9% (tăng 44,36 tỷ USD). Nhờ đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng/2025 tiếp tục thặng dư 13,99 tỷ USD, tuy nhiên đã giảm 25,7% so với mức thặng dư 18,83 tỷ USD của cùng kỳ năm 2024.

Riêng trong tháng Tám, tổng trị giá xuất-nhập khẩu hàng hóa đạt 83,06 tỷ USD, tăng 0,9% (tăng 769 triệu USD) so với tháng Bảy. Trong đó, xuất khẩu đạt 43,39 tỷ USD, tăng 2,6% (tăng 1,1 tỷ USD so với tháng trước), trong khi nhập khẩu đạt 39,67 tỷ USD, giảm 0,8% (giảm 329 triệu USD). Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng Tám duy trì mức thặng dư ấn tượng 3,72 tỷ USD.

Về thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất-nhập khẩu, tổng số thu trong tháng Tám đạt 35.501 tỷ đồng, giảm 10,2% (giảm 4.040 tỷ đồng) so với tháng Bảy. Tuy nhiên, lũy kế 8 tháng, số thu ngân sách Nhà nước đạt 298.301 tỷ đồng, bằng 72,6% dự toán cả năm và tăng 8,4% (tăng 23.115 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.

PV
Xuất nhập khẩu Thương mại Kinh tế Việt Nam

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Dự báo gió mạnh và mưa giông trên biển. Ảnh: TTXVN.
Xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông
(Ngày Nay) - Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.
Hóa đơn tiền điện của chị Nguyễn Thị Trinh (ngụ Khu 6B, xã Bình Chánh, TP.HCM)
Bất thường hóa đơn tiền điện
(Ngày Nay) - Những ngày qua, trên mạng xã hội hay những quán cà phê vỉa hè, người dân đã thể hiện bức xúc về cách tính tiền điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Điều này chỉ bộc lộ và trở thành tâm điểm, thậm chí nhiều người không còn hoài nghi về cách điều hành của EVN như hiện nay.
Chị Nguyễn Thị Phương Liên và bàn tay bị dị tật do tai nạn lao động.
Vụ nữ công nhân bị tai nạn lao động: Doanh nghiệp chấp nhận giải quyết tất cả chế độ
(Ngày Nay) - Ngày 05/9/2025, tại văn phòng làm việc của Công ty TNHH Phương Nguyên (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Phương Nguyên, Công đoàn cơ sở và người lao động về việc giải quyết chế độ, chính sách do tai nạn lao động.