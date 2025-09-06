Kim ngạch xuất - nhập khẩu trong 8 tháng đạt gần 600 tỷ USD

Cục Hải quan mới đây đã công bố tình hình tổng trị giá xuất-nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 83,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy đà phục hồi và phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế Việt Nam.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 305,96 tỷ USD, tăng 14,8% (tăng 39,53 tỷ USD) so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD, tăng 17,9% (tăng 44,36 tỷ USD). Nhờ đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng/2025 tiếp tục thặng dư 13,99 tỷ USD, tuy nhiên đã giảm 25,7% so với mức thặng dư 18,83 tỷ USD của cùng kỳ năm 2024.

Riêng trong tháng Tám, tổng trị giá xuất-nhập khẩu hàng hóa đạt 83,06 tỷ USD, tăng 0,9% (tăng 769 triệu USD) so với tháng Bảy. Trong đó, xuất khẩu đạt 43,39 tỷ USD, tăng 2,6% (tăng 1,1 tỷ USD so với tháng trước), trong khi nhập khẩu đạt 39,67 tỷ USD, giảm 0,8% (giảm 329 triệu USD). Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng Tám duy trì mức thặng dư ấn tượng 3,72 tỷ USD.

Về thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất-nhập khẩu, tổng số thu trong tháng Tám đạt 35.501 tỷ đồng, giảm 10,2% (giảm 4.040 tỷ đồng) so với tháng Bảy. Tuy nhiên, lũy kế 8 tháng, số thu ngân sách Nhà nước đạt 298.301 tỷ đồng, bằng 72,6% dự toán cả năm và tăng 8,4% (tăng 23.115 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.