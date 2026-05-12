Nữ diễn viên Việt 18 tuổi xuất hiện tại thảm đỏ LHP Venice giờ ra sao?

(Ngày Nay) - Từ một thiếu nữ xuất hiện trên thảm đỏ LHP Venice với vai diễn đầy bản năng và táo bạo ở tuổi 18, Thùy Anh của hiện tại là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt.

Cú chạm ngõ điện ảnh thế giới đầy bất ngờ

Năm 2014, bộ phim Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã tạo nên một dấu ấn lớn khi giành giải "Phim hay nhất" tại Tuần lễ phê bình phim quốc tế trong khuôn khổ LHP Venice lần thứ 71. Tại sự kiện điện ảnh danh giá này, hình ảnh nữ chính Thùy Anh xuất hiện trên thảm đỏ khi vừa tròn 18 tuổi đã thu hút sự chú ý của truyền thông.

Vào vai Huyền - một cô gái trẻ đối mặt với những biến cố nghiệt ngã của cuộc đời, Thùy Anh đã có màn trình diễn xuất thần. Chia sẻ về vai diễn này, cô thừa nhận đó là những gì "bản năng và ngây ngô nhất" của mình. Không sợ hãi trước những cảnh quay tâm lý nặng nề hay các phân đoạn "nóng" táo bạo, cô gái 18 tuổi năm ấy đã bước ra thế giới bằng sự chân thành và đam mê thuần khiết với nghệ thuật.

Sau 12 năm kể từ cột mốc Venice, Thùy Anh giờ đây không còn là cô gái rụt rè hay mang vẻ đẹp sầu muộn như nhân vật trong phim. Cô đã có một cuộc hành trình Nam tiến đầy quyết tâm để khẳng định bản thân.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 thực hiện sự lột xác về hình ảnh: từ phong cách trong sáng, giản dị sang hình tượng quyến rũ, hiện đại và sắc sảo. Thùy Anh thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh gợi cảm, khoe vóc dáng săn chắc – thành quả của việc chăm chỉ tập luyện thể thao và duy trì lối sống lành mạnh.

Không chỉ dừng lại ở dòng phim nghệ thuật, Thùy Anh đã trở thành gương mặt "phủ sóng" các dự án phim truyền hình giờ vàng và phim điện ảnh ăn khách. Khán giả nhớ đến cô qua nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim như: Gái già lắm chiêu, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu và mới đây là Vì mẹ anh phán chia tay.

Mỗi vai diễn đều cho thấy sự trưởng thành trong tư duy diễn xuất của Thùy Anh. Cô không còn diễn hoàn toàn bằng bản năng mà đã biết cách nghiên cứu nhân vật sâu sắc, làm chủ cảm xúc và kỹ thuật biểu diễn chuyên nghiệp hơn.

Nỗi hồi hộp trước ngày "tái ngộ" sự ngây ngô tại DANAFF

Sắp tới đây, trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF), Đập cánh giữa không trung sẽ một lần nữa được trình trở lại trong khổ chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Na 40 năm Đổi Mới”. Đối với Thùy Anh, việc tác phẩm gắn liền với tên tuổi mình được chọn chiếu lại mang đến một cảm giác hồi hộp đến lạ kỳ, giống như cảm giác của 12 năm trước khi đứng trước biển lớn Venice.

Nữ diễn viên bày tỏ sự mong chờ xen lẫn chút lo lắng để xem lại chính mình của tuổi 18. Cô tâm sự rằng, việc nhìn lại những thước phim cũ không chỉ là xem lại một vai diễn, mà là đối diện với một phần thanh xuân – nơi cô từng "đập cánh" bằng tất cả sự hồn nhiên và bản năng.

Thùy Anh kỳ vọng lần tái ngộ này tại Đà Nẵng sẽ là dịp để cô cùng khán giả nhìn lại một hành trình dài của sự trưởng thành, đồng thời nâng niu những giá trị nguyên bản nhất mà cô đã gửi gắm vào nhân vật Huyền của Đập cánh giữa không trung.

Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới” được xây dựng, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức.