Đồng loạt triển khai chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ tại Thủ đô

(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND Thành phố và Sở Công Thương Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường thành phố đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.
Cụ thể, ngày 6/5/2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 396/QLTT-NVTH, yêu cầu các Đội Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, thuế và chính quyền địa phương nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Chi cục đặt mục tiêu bảo đảm số vụ việc xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025 trong thời gian từ ngày 7/5 đến 30/5/2026. Không chỉ dừng lại ở đợt cao điểm, sau ngày 30/5/2026, các đơn vị phải tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục, có hệ thống và trọng điểm trên địa bàn.

Ngay sau chỉ đạo này, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã bước đầu phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Ngày 8/5, Đội Quản lý thị trường số 14 tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thời trang. Tại Hộ kinh doanh Âu Đức Hiếu 2000 (phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 2.844 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu “ADIDAS”, “LACOSTE”, “NIKE”, “BURBERRY”, “LOUIS VUITTON”. Lô hàng có tổng trị giá ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng và đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm, Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra Hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan tại Khu đô thị Mỹ Đình (phường Từ Liêm), phát hiện cơ sở không niêm yết giá hàng hóa và kinh doanh 530 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu “Hermes”, “Louis Vuitton”, “Celine”, “Nike”. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính tới hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa này đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thực tế, công tác chấn chỉnh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được triển khai mạnh mẽ trong suốt thời gian qua. Riêng trong tháng 4/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 368 vụ, xử lý 300 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 3,8 tỷ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu và khắc phục hậu quả đạt hơn 3,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm vi phạm liên quan hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm tỷ trọng lớn với 102 hành vi bị xử lý, tổng số tiền xử phạt hơn 943 triệu đồng cho thấy quyết tâm bảo vệ tài sản trí tuệ và môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đây không còn là những chiến dịch thời điểm mà đang dần trở thành yêu cầu thường xuyên của công tác quản lý thị trường.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới chi cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc xử lý quyết liệt không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng, mà còn cho thấy quyết tâm thực thi các cam kết về sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Các sản phẩm vi phạm sẽ từng bước bị loại bỏ nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bảo vệ uy tín của các thương hiệu chân chính.

hàng giả hàng nhái sở hữu trí tuệ

