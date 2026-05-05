Các công ty xổ số kiến thiết ở Vĩnh Long thâu tóm loạt “đất vàng” rồi bỏ trống

(Ngày Nay) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ rõ các Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết: Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre để xảy ra nhiều tồn tại liên quan trong việc quản lý tài sản nhà, đất, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tài nguyên công sản và đề nghị kiểm điểm người có trách nhiệm liên quan.

Kế hoạch thanh tra tại 3 công ty xổ số kiến thiết nêu trên được thực hiện theo Quyết định số 104/QĐ-TT, ngày 15/8/2025, của Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long về việc thanh tra chuyên đề phòng, chống lãng phí trong quản lý sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý trên địa bàn.

Kết luận thanh tra số 03-/KL-TT của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long mới được công bố thể hiện, các Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết: Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực xổ số truyền thống và xổ số tự chọn.

Kết quả kiểm tra xác minh cho thấy việc thực hiện Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 3 công ty nêu trên chưa đạt yêu cầu đề ra. Các công ty vẫn còn để xảy ra tình trạng nhà đất bỏ trống, không sử dụng, không khai thác được nguồn lực tài chính từ nhà, đất, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh (Công ty xổ số Trà Vinh) đến ngày 1/7/2025 công ty đang quản lý 8 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất là 12.500,90 m2 và diện tích nhà là 5.372,36 m2. Trong đó, có 6 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Vĩnh Long và 2 cơ sở nhà, đất (1 văn phòng đại diện và 1 cơ sở nhà, đất) tại TP.HCM.

Đối với việc quản lý sử dụng giao nhà, đất Công ty xổ số Trà Vinh có 3/8 cơ sở nhà, đất đang quản lý để trống, không sử dụng. Gồm: một cơ sở nhà, đất được mua qua trúng đấu giá - thuộc dự án mở rộng công ty; 1 nhà kho tại phường Trà Vinh; 1 cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 27 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM đang để trống (khu vực có vị trí đất đắc địa bậc nhất TP.HCM). Nhà, đất này trước đó được công ty sử dụng làm trụ sở. Đến tháng 10/2019, công ty cho thuê. Nhưng đến tháng 12/2024 việc cho thuê chấm dứt dẫn đến khu “đất vàng” bị bỏ trống cho đến nay.

Đối với khu nhà kho tại phường Trà Vinh, từ năm 2019 - 1/7/2025, công ty không sử dụng mà cho thuê lại. Đến tháng 5/2024, đã chấm dứt việc cho thuê. Hiện tại nhà, đất đang bỏ trống, có nguy cơ gây lãng phí và xuống cấp tài sản.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (Công ty xổ số Vĩnh Long), đến ngày 1/7/2025 có 13 cơ sở nhà, đất, với tổng diện tích đất là 10.560,84 m2 và diện tích nhà là 3.637,4 m2. Trong đó, có 6 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Vĩnh Long, 1 trạm giao dịch vé số tại TP.Cần Thơ và 6 cơ sở nhà, đất tại TP.HCM (gồm 2 căn nhà liền kề đang làm văn phòng đại diện và 4 căn nhà liền kề).

Điều đáng nói, 6/13 cơ sở nhà, đất của Công ty xổ số Vĩnh Long cũng đang để trống, không sử dụng. Trong đó gồm 2 thửa đất nông nghiệp được mua thông qua việc thu hồi công nợ tại xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long bỏ trống từ 1/1/2022 đến nay; 4 cơ sở nhà, đất đang để trống tại các số: 27, 29, 31, 33 đường 7B, phường An Lạc, TP.HCM đã được ghi vào khoản nợ phải thu trên sổ sách kế toán (hiện không được theo dõi trên sổ tài sản của công ty). 3/4 nhà, đất trên theo báo cáo của công ty là đã kết thúc hợp động cho thuê với các đối tác từ ngày 12/8/2024 nhưng kết quả kiểm tra thực tế cho thấy tại đây vẫn diễn ra các hoạt động kinh doanh thông thường.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre (Công ty xổ số Bến Tre) đến ngày 1/7/2025 có 4 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất là 8.185,8 m2 và diện tích nhà là 14.303,6 m2; trong đó, 1 trụ sở chính tại phường Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long), 1 văn phòng đại diện tại thành phố Cần Thơ, 1 trạm giao dịch vé số và 1 văn phòng đại diện tại TP.HCM.

Đáng chú ý, tòa nhà văn phòng đại diện tại TP.HCM được công ty mua vào tháng 10/2003 kinh phí từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển là 6.560 lượng vàng SJC (tương đương số tiền tại thời điểm gần 48,76 tỉ đồng). Tòa nhà hiện tọa lạc tại số 508, đường Âu Cơ, phường Bảy Hiền. Sau khi mua đất, công ty xây dựng văn phòng đại diện quy mô 10 tầng với tổng giá trị công trình hơn 110,4 tỉ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 9/2023. Tuy nhiên, tòa nhà hiện chỉ đang sử dụng 4 tầng, 6 tầng để trống với tổng diện tích sàn của 6 tầng là 4.758 m2, nguy cơ gây lãng phí, xuống cấp, hư hỏng tài sản.

Ngoài ra, trạm giao dịch của Công ty xổ số Bến Tre tại 270 Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng, TP.HCM có tổng diện tích đất 191,4 m2 và diện tích nhà 280,36 m2, được mua từ năm 1995 với giá hơn 1,74 tỉ đồng (tương đương 340 lượng vàng 24K loại 9999 SJC) từ quỹ đầu tư phát triển. Đến nay, cơ sở nhà đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng thủ tục.

Ngoài những tồn tại nêu trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long còn đề cập đến các vấn đề khác như: việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất khi thực hiện tinh gọn bộ máy; Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan Nhà nước đối với cơ sở nhà, đất không sử dụng được, không có nhu cầu sử dụng; Xác định đơn giá giao đất có thu tiền sử dụng đất...

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm (2 cá nhân), kiểm điểm trách nhiệm (1 cá nhân) người đứng đầu với các cá nhân là Chủ tịch kiêm Giám đốc 3 công ty xổ số, giai đoạn 1/1/2019 - 1/7/2025, trong việc để xảy ra những hạn chế trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất. Đối với các công ty, căn cứ vào tồn tại đã nêu cần khắc phục hạn chế, thực hiện các bước thủ tục cần thiết, sử dụng hiệu quả tài sản công.

Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định thu hồi 264 triệu đồng tiền thuê nhà từ tháng 9/2024 - 10/2025, Giám đốc công ty xổ số Vĩnh Long có trách nhiệm thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XIX.