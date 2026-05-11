Cầu nối văn hóa Việt - Pháp thông qua vở nhạc kịch “Không Gia Đình”

(Ngày Nay) - Tối ngày 9/5 vừa qua, Nhà hát Tuổi trẻ đã giới thiệu đến khán giả yêu nghệ thuật vở nhạc kịch “Không Gia Đình” như một món quà tinh thần nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Vừa qua, Nhà hát Tuổi Trẻ đã giới thiệu tới khán giả Thủ đô vở nhạc kịch “Không Gia Đình”, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên được chắp bút bởi Hector Malot. Vở diễn chính là hoạt động nghệ thuật hướng tới dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, đồng thời là điểm nhấn giao lưu văn hóa Việt - Pháp thông qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

Được xuất bản lần đầu năm 1878, “Không Gia Đình” là một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Pháp, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả trên thế giới. Tác phẩm kể về Rémi - cậu bé mồ côi bị bán cho gánh xiếc rong của cụ Vitalis và bắt đầu hành trình phiêu bạt đầy biến động. Hơn cả câu chuyện lưu lạc của một đứa trẻ, tác phẩm còn khắc họa sâu sắc nghị lực sống, tình yêu thương và khát vọng được thuộc về một mái nhà.

Phiên bản nhạc kịch do NSƯT Lê Ánh Tuyết đạo diễn và biên kịch Bùi Hồng Quế chuyển thể với sự tham gia của dàn nghệ sĩ trẻ thuộc Nhà hát Tuổi Trẻ. Thông qua phiên bản này, khán giả có thể dễ dàng tương tác, trải nghiệm văn hóa và tiếp cận hình ảnh một xã hội Pháp thông qua màn trình diễn công phu, mới mẻ của sân khấu kịch Việt Nam.

Trao đổi bên lề sự kiện, diễn viên chính của vở nhạc kịch, nam diễn viên Nam Anh cho biết để hóa thân vào nhân vật cậu bé Rémi, anh phải đào sâu tâm lý và vận dụng cảm xúc một cách chân thật nhằm truyền tải trọn vẹn hành trình trưởng thành, cô đơn nhưng giàu nghị lực của nhân vật. Theo anh, thông qua vai diễn này, anh mong muốn gửi gắm đến khán giả thông điệp về tình yêu thương, sự trân trọng gia đình và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Nam Anh chia sẻ các nghệ sĩ trẻ đều kỳ vọng Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục tiên phong phát triển dòng nhạc kịch dành cho thanh thiếu niên và thiếu nhi trong thời gian tới, qua đó đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với khán giả Việt Nam cũng như tạo cơ hội kết nối với bạn bè quốc tế.

Không chỉ thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước, đêm diễn còn có sự góp mặt của nhiều bạn trẻ quốc tế đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Chia sẻ sau buổi biểu diễn, Nicol - một khán giả nước ngoài cho biết dù vở kịch được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Việt, anh vẫn có thể cảm nhận rõ nội dung và chiều sâu nhân ái nhờ phần thể hiện giàu cảm xúc của dàn diễn viên, đặc biệt là hành trình đầy mất mát và cô đơn của nhân vật Rémi đã khiến anh vô cùng xúc động.

Theo Nicol, việc khán phòng gần như kín chỗ cho thấy khán giả Việt Nam ngày càng dành nhiều sự quan tâm cho nhạc kịch và sân khấu chuyển thể. Anh cho rằng đây là tín hiệu tích cực, mở ra nhiều cơ hội để loại hình nghệ thuật này tiếp tục phát triển và tiếp cận đông đảo công chúng hơn trong tương lai.

Theo nhiều khán giả quốc tế, chính sự kết hợp giữa chất liệu văn học Pháp và ngôn ngữ sân khấu Việt Nam đã tạo nên sức hút riêng cho “Không Gia Đình”. Không chỉ là một tác phẩm giải trí dành cho thiếu nhi và gia đình, vở diễn còn cho thấy tiềm năng của nghệ thuật sân khấu Việt Nam trong việc trở thành cầu nối giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và thế giới.

“Không Gia Đình” sẽ tiếp tục được công diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ, số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội trong thời gian tới. Với thông điệp về lòng nhân ái, nghị lực sống và tình yêu thương, vở diễn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn nghệ thuật dành cho khán giả Thủ đô trong mùa hè năm nay.