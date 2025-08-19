Tổng thống Mỹ D. Trump tuyên bố chấm dứt việc bỏ phiếu bầu cử qua đường bưu điện

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 khẳng định ông sẽ phát động một “phong trào” nhằm loại bỏ hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện, vốn được khoảng 30% số cử tri Mỹ sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2024.
Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết sẽ ký sắc lệnh hành pháp để “mang lại sự trung thực cho các cuộc bầu cử”, đồng thời kêu gọi chấm dứt cả việc sử dụng các máy bỏ phiếu gây tranh cãi.

Tại Mỹ, 18 bang cho phép kiểm phiếu vắng mặt hoặc phiếu bầu qua đường bưu điện nếu được đóng dấu bưu điện trước hoặc trong ngày bầu cử. Hơn 30% số cử tri năm 2024 đã lựa chọn hình thức này. Nhiều nghiên cứu và cơ quan độc lập khẳng định không có bằng chứng cho thấy bỏ phiếu qua đường bưu điện kém an toàn hơn, trong khi một số ý kiến cho rằng việc bãi bỏ hình thức này có thể khiến hàng triệu cử tri khuyết tật hoặc gặp khó khăn trong đi lại bị mất quyền bầu cử.

Dù vậy, ông Trump nhiều lần đưa ra các cáo buộc gian lận, đặc biệt sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 trước ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden. Ông cũng nhắc lại phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bỏ phiếu qua đường bưu điện “đe dọa tính toàn vẹn bầu cử”.

Trên thực tế, theo Viện Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử Quốc tế, có ít nhất 34 quốc gia, trong đó có Đức, Anh, Đan Mạch và Canada, cho phép hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Hồi tháng 3, ông Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu Bộ Tư pháp can thiệp với các bang tiếp nhận phiếu bầu qua đường bưu điện sau ngày bầu cử. Tuy nhiên, tòa án liên bang khẳng định tổng thống không có thẩm quyền áp đặt quy tắc bầu cử cấp bang và đã vô hiệu hóa sắc lệnh này. Theo đó, Hiến pháp Mỹ trao quyền quy định “thời gian, địa điểm và cách thức bầu cử” cho cơ quan lập pháp của mỗi bang.

Điểm đáng chú ý, chính bản thân ông Trump cũng đã từng nhiều lần bỏ phiếu qua đường bưu điện, trong đó có 2 lần tại Florida vào năm 2020.

Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ Chuck Schumer đã chỉ trích động thái của ông Trump, cho rằng đây là nỗ lực tái lập các biện pháp hạn chế quyền bầu cử. Ông khẳng định đảng Dân chủ sẽ ngăn chặn bất kỳ biện pháp nào làm cản trở quyền đi bầu của người dân.

