Tổng thống Mỹ ký đạo luật chống ảnh khiêu dâm giả mạo do AI tạo ra

Trước làn sóng gia tăng ảnh khiêu dâm giả mạo bằng Trí tuệ Nhân tạo (AI) gây chấn động nước Mỹ và thế giới, ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật "Gỡ bỏ" (Take It Down Act) nhằm xử lý hành vi phát tán hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng thuận của nạn nhân, trong đó có cả các hình ảnh được tạo ra từ công nghệ deepfake.

Lễ ký ban hành luật diễn ra tại Vườn Hồng Nhà Trắng với sự có mặt của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, người đã tích cực vận động Quốc hội thông qua đạo luật này.

Mặc dù không có vai trò chính thức trong quy trình lập pháp, bà Melania cũng đặt bút ký mang tính biểu tượng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của bà trong việc bảo vệ trẻ em và phụ nữ khỏi vấn nạn phát tán hình ảnh nhạy cảm trái phép trên không gian số.

Trước đó, vào tháng Ba, trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi đảm nhiệm vai trò Đệ nhất Phu nhân, bà Melania đã đến Đồi Capitol vận động các nghị sỹ Hạ viện thông qua dự luật này sau khi Thượng viện phê duyệt.

Tổng thống Trump khẳng định sự bùng nổ của AI đã khiến nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của các hình ảnh khiêu dâm giả mạo, bị phát tán trái với ý muốn. Ông khẳng định hành động này là “hoàn toàn bất hợp pháp” và người vi phạm sẽ phải đối mặt với ba năm tù giam.

Đạo luật mới quy định hành vi cố ý đăng tải hoặc đe dọa công bố hình ảnh riêng tư, bất kể là thật hay do AI tạo ra, đều bị coi là tội danh liên bang.

Các nền tảng mạng xã hội và trang mạng có trách nhiệm gỡ bỏ nội dung vi phạm trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu từ nạn nhân, đồng thời phải có biện pháp xử lý các nội dung trùng lặp.

Phát biểu tại sự kiện, bà Melania gọi đây là một “chiến thắng quốc gia” và cảnh báo về tác động nghiêm trọng của AI đối với trẻ em.

Sự xuất hiện ồ ạt của các ứng dụng sử dụng AI để tạo ảnh khỏa thân giả mạo đang vượt xa các nỗ lực quản lý công nghệ trên toàn thế giới.

Không chỉ các chính trị gia và người nổi tiếng, mà cả phụ nữ bình thường, thậm chí học sinh trung học, cũng đang trở thành mục tiêu bị tấn công.

Gần đây, nhiều vụ bê bối liên quan đến hình ảnh khiêu dâm AI trong các trường học trên khắp nước Mỹ đã khiến dư luận phẫn nộ, khi hàng trăm thiếu niên bị bạn cùng lớp sử dụng công nghệ để tạo ảnh giả mạo rồi lan truyền.

Các chuyên gia cảnh báo rằng hình ảnh phát tán không có sự đồng thuận có thể dẫn đến hành vi quấy rối, bắt nạt, tống tiền và đôi khi gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

Trước khi được Tổng thống Trump ký ban hành, đạo luật do Thượng nghị sỹ Ted Cruz (bang Texas) và Hạ nghị sỹ Maria Elvira Salazar (bang Florida) bảo trợ đã nhận được sự ủng hộ áp đảo từ cả hai đảng, với tỷ lệ ủng hộ 409-2 tại Hạ viện và được thông qua tại Thượng viện với sự đồng thuận tuyệt đối.