Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận với Cuba

(Ngày Nay) - Ngày 31/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này bắt đầu đàm phán với các nhà lãnh đạo Cuba và ông tin tưởng rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận.
Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận với Cuba

Phát biểu với báo giới, ông Trump khẳng định Mỹ “đang bắt đầu đàm phán với Cuba”, song không nêu chi tiết về mức độ tiếp xúc cũng như thời điểm diễn ra đàm phán. Ông chỉ bày tỏ lạc quan về triển vọng hai bên có thể đạt được thỏa thuận.

Thông tin được Tổng thống Trump đưa ra 2 ngày sau khi ông ký ban hành sắc lệnh hành pháp tăng thuế đối với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, qua đó tiếp tục gia tăng sức ép lên đảo quốc vùng Caribe.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã lên án sắc lệnh hành pháp mới của Mỹ và tuyên bố đây là hành động gây hấn đối với Chính phủ Cuba cũng như người dân nước này trong bối cảnh đảo quốc Caribe đã trải qua gần 65 năm hứng chịu các lệnh cấm vận kinh tế “dài nhất và tàn khốc nhất” từng áp đặt lên một quốc gia.

Kể từ khi hứng chịu các lệnh cấm vận của Mỹ từ năm 1962, Cuba phải nhập khẩu phần lớn dầu mỏ từ Venezuela. Tuy nhiên, cuộc không kích chớp nhoáng của Mỹ vào Venezula đầu năm nay, cùng với việc bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đưa về Mỹ xét xử đã làm gián đoạn và thay đổi nhiều hoạt động của Caracas. Tổng thống Trump từng nói việc vận chuyển dầu từ Venezuela sang Cuba sẽ tạm ngừng cho đến khi đạt được thỏa thuận về việc này.

Việc Mỹ siết chặt các lệnh cấm vận và gần đây tiếp tục chặn dòng dầu đến Cuba khiến nước này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày cảng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện quốc gia.

