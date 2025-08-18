Tổng thống Ukraine kêu gọi siết trừng phạt Nga nếu thượng đỉnh ba bên không diễn ra

(Ngày Nay) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Nga nếu không có cuộc gặp ba bên giữa ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo đài RT ngày 17/8, trong bài đăng trên X ngày 16/8, Tổng thống Zelensky đã nhắc lại cuộc điện đàm giữa ông với ông Trump và viết rằng trừng phạt là công cụ hiệu quả. Ông nhấn mạnh cần tăng cường các biện pháp này nếu không có cuộc họp ba bên hoặc nếu Nga tìm cách né tránh kết thúc công bằng cho cuộc chiến.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Zelensky và ông Trump, một ngày sau khi ông Trump gặp ông Putin tại Alaska mà không có sự tham gia của Ukraine.

Tổng thống Trump mô tả các cuộc trao đổi với Tổng thống Putin, vốn tập trung vào chấm dứt xung đột Ukraine, là “ấm áp” và cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về nhiều điều. Ông nói thêm rằng các bên đã khá gần đến hồi kết của cuộc xung đột, nhưng Ukraine phải đồng ý với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên nếu diễn ra. Ông nhấn mạnh: “Cả hai đều muốn tôi có mặt và tôi sẽ đến”.

Điện Kremlin chưa xác nhận hình thức cuộc gặp nào như vậy. Tổng thống Putin nói rằng một cuộc họp ba bên là có thể diễn ra, nhưng nhấn mạnh rằng cần phải tạo ra những điều kiện cho cuộc gặp đó.

Ngày 16/8, các nhà lãnh đạo Anh và Liên minh châu Âu ra tuyên bố chung khẳng định họ sẵn sàng duy trì áp lực lên Nga, sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cho đến khi có một nền hòa bình công bằng và bền vững.

Tổng thống Zelensky lặp lại yêu cầu rằng Ukraine phải được tham gia vào tất cả các cuộc đàm phán về tương lai của mình, đặc biệt là liên quan đến lãnh thổ. Ông Trump từng đưa ra ý tưởng về “hoán đổi lãnh thổ” và coi đây là một phần của thỏa thuận tiềm năng.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng kêu gọi nhận được bảo đảm an ninh từ cả châu Âu và Mỹ. Ngày 15/8, ông Trump cho biết an ninh của Ukraine sẽ không đến “dưới hình thức NATO”. Nga lâu nay khẳng định Ukraine phải cam kết trung lập, đứng ngoài NATO, giải giáp và phi phát xít hóa, đồng thời công nhận quy chế của các vùng lãnh thổ mới do Nga kiểm soát.

Ông Zelensky dự kiến gặp ông Trump tại Washington vào ngày 18/8.

Theo Axios và CNN, hội nghị thượng đỉnh ba bên có thể diễn ra ngay trong tuần tới.

Cụ thể, ngày 16/8, trang tin Axios dẫn nguồn thạo tin cho biết trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska, Tổng thống Trump cho biết ông muốn tổ chức hội nghị ba bên với Nga và Ukraine càng sớm càng tốt, có thể ngay trong tuần tới vào ngày 22/8.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể được tổ chức tại châu Âu. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình NTV và RTL, Thủ tướng Đức nêu rõ: “Tôi nghĩ một cuộc gặp ba bên như vậy sẽ diễn ra. Ngày giờ và địa điểm vẫn cần được thống nhất. Chúng tôi đã đề xuất tìm kiếm một địa điểm ở châu Âu”.

Nhà lãnh đạo Đức gợi ý địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine có thể là nơi mà các cuộc thảo luận có thể diễn ra thường xuyên, song chưa nêu rõ quốc gia hay thành phố nào.