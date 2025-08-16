Tổng thống Donald Trump: Ukraine cần tận dụng kết quả của thượng đỉnh Alaska

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ xúc tiến một cuộc gặp nhằm thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn qua đó chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trả lời kênh truyền hình Fox News (Mỹ) sau cuộc gặp với Tổng thống Putin ở bang Alaska, Tổng thống Trump nói: “Giờ thì việc này thực sự phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky. Và tôi cũng muốn nói rằng các nước châu Âu cần tham gia nhiều hơn một chút. Nhưng quyết định vẫn là ở Tổng thống Zelensky”.

Theo Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky cần tận dụng kết quả cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin để đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng, nếu được mời, ông sẵn sàng tham gia cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Đánh giá về cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Alaska vào ngày 15/8 theo giờ Mỹ, ông Trump cho biết hai bên đã trao đổi “rất chân thành” và cho rằng nhà lãnh đạo Nga “muốn thấy tiến trình được thúc đẩy”.

Theo ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng, ông đã trao đổi với Tổng thống Putin một số nội dung, gồm vấn đề liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các biện pháp an ninh và lãnh thổ.

Về phía Nga, trả lời báo giới về kết quả cuộc hội đàm, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 16/8 cho biết, cuộc trao đổi giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ diễn ra “rất tích cực”. Theo ông Peskov, “cuộc đối thoại theo hình thức này mở ra khả năng cùng nhau tìm kiếm các phương án nhằm đem lại hòa bình”.

Trước đó, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump, Tổng thống Putin cho biết ông và người đồng cấp Mỹ đã đạt được một “sự hiểu biết” có thể mở đường cho hòa bình tại Ukraine, song không nêu chi tiết cụ thể. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ mong muốn Ukraine và các nước châu Âu sẽ tiếp cận vấn đề một cách xây dựng.

Tổng thống Putin miêu tả cuộc gặp với Tổng thống Trump “mang tính xây dựng” và diễn ra trong “bầu không khí tôn trọng lẫn nhau”. Đề cập về vấn đề Ukraine, ông Putin nhấn mạnh Nga “thực sự quan tâm” đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, song khẳng định cần tính đến “những lo ngại chính đáng” của Nga về vấn đề an ninh.