TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW

(Ngày Nay) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU của Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhằm thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chương trình đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời xác định tầm nhìn đến năm 2045 với định hướng đưa văn hóa trở thành nền tảng và động lực phát triển của đô thị đặc biệt.

Theo kế hoạch, TP Hồ Chí Minh xác định phát triển văn hóa và xây dựng con người là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần điều tiết sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố. Văn hóa được đặt trong mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, hướng tới nâng cao sức mạnh mềm và vị thế quốc tế của Thành phố.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là hoàn thiện đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp thành phố đến cơ sở. Thành phố phấn đấu đến năm 2030, toàn bộ khu phố, ấp, khu dân cư đều có địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 100% địa phương có đủ thiết chế văn hóa và thể thao phục vụ người dân.

Song song đó, TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc số hóa toàn bộ di sản văn hóa cấp quốc gia ngay trong năm 2026, đồng thời tiếp tục số hóa các di sản cấp thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Không gian văn hóa số cũng sẽ từng bước được hình thành nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của người dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, các nội dung về văn hóa, nghệ thuật và thẩm mỹ sẽ được tăng cường trong trường học. Thành phố hướng đến bảo đảm 100% học sinh, sinh viên được tiếp cận các hoạt động giáo dục văn hóa, nghệ thuật, qua đó góp phần xây dựng thế hệ công dân phát triển toàn diện cả tri thức lẫn nhân cách.

Đáng chú ý, chương trình hành động nhấn mạnh việc phát triển “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” như một nền tảng quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân thành phố. Mô hình này sẽ được triển khai rộng khắp tại cơ quan, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư và trên môi trường số nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức và lối sống văn minh.

TP Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng. Theo kế hoạch, tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào GRDP Thành phố sẽ đạt khoảng 7% vào năm 2030 và hướng đến mức 10% trong giai đoạn sau năm 2045.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố tập trung phát triển các lĩnh vực có lợi thế như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thiết kế, thời trang, du lịch văn hóa và trò chơi giải trí. Ít nhất 5 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực văn hóa sáng tạo sẽ được hình thành trong thời gian tới.

Cùng với đó, TP Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức định kỳ các lễ hội, sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh Thành phố và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Các hoạt động dịch thuật, xuất bản tác phẩm văn học, lịch sử Việt Nam ra nước ngoài cũng được chú trọng để lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là hoàn thiện hồ sơ đề cử Địa đạo Củ Chi trình UNESCO xem xét công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao vị thế của TP Hồ Chí Minh trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

Bên cạnh các mục tiêu về phát triển văn hóa, Thành phố cũng xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững. Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân tham gia đầu tư, vận hành các công trình văn hóa.

Cơ chế hợp tác công - tư trong xây dựng và khai thác các thiết chế lớn như nhà hát, bảo tàng, thư viện, trung tâm triển lãm sẽ được thúc đẩy trong thời gian tới. Thành phố cũng nghiên cứu cơ chế đặc thù để thu hút nhân tài, khuyến khích sáng tạo và nâng cao tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa.

Nhiều dự án trọng điểm được đưa vào kế hoạch như xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch; Trung tâm Nghệ thuật truyền thống; mở rộng các không gian sáng tạo, đường sách, công viên văn hóa và các trung tâm đổi mới sáng tạo về nội dung số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý văn hóa, bảo tồn di sản và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo. Thành phố đồng thời chú trọng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát nội dung số và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường mạng.

Chương trình hành động cũng đặt trọng tâm vào việc xây dựng hệ giá trị con người TP Hồ Chí Minh với các phẩm chất như yêu nước, nghĩa tình, trung thực, sáng tạo và trách nhiệm. Các hoạt động giáo dục đạo đức, văn hóa truyền thống và nghệ thuật học đường sẽ được triển khai bài bản, lâu dài.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu trở thành đô thị văn hóa toàn cầu, là điểm đến hấp dẫn về sáng tạo và giao lưu quốc tế. Công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được kỳ vọng trở thành trụ cột phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc của người dân Thành phố.