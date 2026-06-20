TP Hồ Chí Minh thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Sáng 20/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí thành phố theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đặng Duy Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương. Về phía lãnh đạo TP Hồ Chí Minh có ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan báo chí thành phố.

Tại hội nghị, bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh và các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc gồm ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh; ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Theo quyết định của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh, được tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Đơn vị gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc là Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) và Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết việc thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới, sắp xếp hệ thống báo chí thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời đại truyền thông số.

Theo ông Lê Quốc Phong, TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và kỳ vọng lớn. Trong hành trình đó, báo chí tiếp tục giữ vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của người dân. Ông Phong cũng ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với sự phát triển của thành phố trong suốt thời gian qua. Ông mong muốn cơ quan báo chí mới tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Văn Minh bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao trọng trách Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Ông Lê Văn Minh cho biết, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ông Lê Văn Minh khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên phát huy truyền thống của các cơ quan báo chí thành phố, kế thừa những giá trị tốt đẹp được xây dựng qua nhiều thế hệ. Đồng thời, tập trung xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

“Tập thể lãnh đạo đơn vị sẽ nỗ lực xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của đội ngũ người làm báo, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan báo chí chủ lực của thành phố, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và sự phát triển chung của TP Hồ Chí Minh”, ông Lê Văn Minh cho biết thêm.

Dịp này, Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng tặng hoa tri ân các cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong thời gian qua.