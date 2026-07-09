Triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với giao dịch gần 195 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình nhiều cấp, nhiều "đại lý". Sau khi được cấp tài khoản cá độ từ tuyến trên, các đối tượng tiếp tục tạo tài khoản cấp dưới để giao cho người khác tham gia.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web https://bong88.com hoạt động với quy mô lớn, giao dịch gần 195 tỷ đồng và liên quan nhiều địa phương.

Cụ thể, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026, sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/6/2026, nhiều tổ công tác của Công an đồng loạt khám xét tại các địa điểm thuộc các xã Sơn Hòa, Suối Trai, Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) và xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện, vật chứng liên quan; đồng thời đưa 8 đối tượng về làm việc và triệu tập thêm 4 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8/2025 đến tháng 6/2026, các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet với tổng số tiền giao dịch khoảng 195 tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình nhiều cấp, nhiều "đại lý". Sau khi được cấp tài khoản cá độ từ tuyến trên, các đối tượng tiếp tục tạo tài khoản cấp dưới để giao cho người khác tham gia cá độ các trận bóng đá quốc tế; trong đó có nhiều trận thuộc khuôn khổ World Cup 2026.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự; đồng thời, khởi tố 12 bị can.

Trong đó, 2 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Ngọc Từ (sinh năm 1990, trú xã Tuy An Nam) và Hồ Công Vũ (sinh năm 1990, trú xã Sơn Hòa) cùng ở tỉnh Đắk Lắk).

10 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc, gồm Hoàng Ngọc Anh Hoang (sinh năm 1986), Nguyễn Công Hưng (sinh năm 1972), Hà Quốc Oanh (sinh năm 1986), Hồ Thế Anh (sinh năm 1992), Lê Văn Bình (sinh năm 1984), Nguyễn Hữu Vũ (sinh năm 1977), Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1987), Võ Văn Bình (sinh năm 1994), Huỳnh Văn Giang (sinh năm 1987) và Ngô Thế Dũ (sinh năm 2004).

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật./

Trước đó, sáng 7/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt xóa hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, khởi tố 85 đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ tháng 10/2025 đến khi bị phát hiện ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.

Tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án. Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai lực lượng phá án, triệu tập các đối tượng liên quan về làm việc.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng gồm Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát cùng các đối tượng liên quan khai đã nhận các tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng tại Campuchia.

Từ các tài khoản này, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Agent và Member để giao cho các đầu mối và người chơi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh, thành phố khác tham gia cá độ bóng đá thông qua trang web Bong88.com.