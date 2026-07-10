Điểm nghẽn đầu tư công trong bức tranh tăng trưởng nửa đầu năm 2026

MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia – nơi bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại và nguyên lý Canopy (Ngày Nay) -Ngày 10/7, MIK Group chính thức ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia tại sự kiện mang tên “In Motion with MIK”. Lấy cảm hứng từ câu chuyện văn hóa, MIK Group đã khéo léo thể hiện tư duy phát triển đô thị tích hợp cân bằng dựa trên các trụ cột giá trị xuyên suốt.

UNESCO xây dựng bộ hướng dẫn toàn cầu đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các khu bảo tồn biển trước biến đổi khí hậu (Ngày Nay) - Trong bản cập nhật công bố ngày 8/7, UNESCO cho biết Ban Cố vấn Quốc tế của dự án "Hướng tới các giải pháp khí hậu nhằm bảo vệ các khu bảo tồn biển" đã họp từ ngày 9/4 để thúc đẩy việc xây dựng bộ hướng dẫn toàn cầu về đánh giá mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.

Mông Cổ ra mắt công viên địa chất quốc gia đầu tiên, tiến gần hơn tới danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO (Ngày Nay) - Ngày 1/7, hơn 200 đại diện từ các cơ quan chính phủ, cộng đồng địa phương, giới học thuật, các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân đã tham dự lễ ra mắt Công viên địa chất Khanbogd – Shar Tsav , công viên địa chất quốc gia đầu tiên của Mông Cổ. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực bảo tồn di sản địa chất của quốc gia này và mở đường cho mục tiêu trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO trong tương lai.

Miền núi phía Bắc sắp đón mưa rất lớn, yêu cầu 10 tỉnh kích hoạt phương án ứng phó (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tối 8/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự "Make in Vietnam" (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký Quyết định phê duyệt Đề án “Khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng mật mã dân sự giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035."

Triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp (Ngày Nay) - Tiếp Tổng Thư ký Martin Briens, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn mong muốn không ngừng củng cố quan hệ với Pháp, đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong EU.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải tăng trưởng nhanh, chất lượng phát triển phải tốt hơn (Ngày Nay) - Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, dữ liệu và sáng tạo; mạnh dạn thí điểm hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp công nghệ cao của Thủ đô…

Cần có giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận, tiêu cực (Ngày Nay) - Về định hướng tuyển sinh vào lớp 10, mục tiêu dài hạn là "đủ trường, đủ lớp" để tiến tới không cần tổ chức thi vào lớp 10, ngoại trừ các trường chuyên hoặc trường có chất lượng cao.

Hà Nội triển khai thí điểm mô hình trợ giúp người khuyết tật, người yếu thế (Ngày Nay) - Mô hình hướng tới mục tiêu phát hiện sớm các nguy cơ suy giảm chức năng, tổ chức can thiệp kịp thời, quản lý lâu dài, nâng cao khả năng hòa nhập xã hội cho người khuyết tật cũng như các nhóm yếu thế.