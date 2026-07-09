Bộ Nội vụ sẽ đề xuất chính sách cải cách tiền lương mới thay thế Nghị quyết 27

(Ngày Nay) - Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ sẽ tập trung nghiên cứu đề xuất Nghị quyết thay thế Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sáng 9/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội đã bám sát tình hình phát triển kinh tế- xã hội để kịp thời tham mưu hoàn thiện thể chế phù hợp với tình hình thực tiễn, trình Chính phủ ban hành Nghị định về mức lương cơ sở mới.Từ 01/7/2026, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng thêm 8%; mức lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng bình quân 7,2% từ 01/01/2026.

Cùng với đó, trên 45% số xã, phường được hưởng phụ cấp khu vực; trên 4,7% số xã, phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ sẽ tập trung cao độ nghiên cứu đề xuất Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5.

Bộ nội vụ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Đối với khu vực công, Bộ Nội vụ sẽ cải cách chính sách tiền lương, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh về tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang phù hợp với yêu cầu thực tiễn về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương khu vực sản xuất, kinh doanh bảo đảm phát huy vai trò của chính sách tiền lương trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, khuyến khích nâng cao năng suất lao động, giải phóng sức sản xuất, góp phần tích cực cho việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Về bảo hiểm xã hội, ước 6 tháng đầu năm, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 21,70 triệu người (tăng 14,48% so với cùng kỳ), trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 2,65 triệu người (tăng 40,06%).

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; trong đó thực hiện các giải pháp mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đẩy mạnh đàm phán, ký kết hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội. Theo dõi, nắm bắt tình hình quan hệ lao động; triển khai các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công; kịp thời hỗ trợ các bên thỏa thuận, giải quyết vấn đề phát sinh, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên, giữ ổn định an ninh, trật tự xã hội.