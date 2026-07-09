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Tăng cường năng lực phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Trạm phối hợp công tác biên giới do Việt Nam đầu tư xây dựng tại Lào sẽ tạo nền tảng để lực lượng chức năng 2 nước nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.
Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng ấn nút khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252.
Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng ấn nút khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba, ngày 9/7, tại bản Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bolikhămxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dự Lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác biên giới thuộc Đại đội Biên phòng 252.

Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư xây dựng và trao tặng Bộ Quốc phòng Lào, góp phần tăng cường năng lực phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, đồng thời tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Được xây dựng tại khu vực biên giới, Trạm phối hợp công tác biên giới sẽ trở thành đầu mối phối hợp thường xuyên giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, xử lý kịp thời tình huống phát sinh trên tuyến biên giới, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội của khu vực.

Theo thiết kế, công trình gồm tòa nhà làm việc và hội trường hai tầng; khu nhà nghỉ dành cho cán bộ, chiến sỹ; nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ như, đường bêtông nội bộ, cột cờ, sân luyện tập, cổng chính và vọng gác.

Tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Công trình được triển khai từ tháng 7/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027.

Tăng cường năng lực phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào ảnh 1
Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và các đại biểu tại Lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252.

Việc đầu tư xây dựng Trạm phối hợp công tác biên giới không chỉ đáp ứng điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ Đại đội Biên phòng 252 của tỉnh Bolikhămxay mà còn tạo nền tảng để hai bên nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với Bộ Quốc phòng Lào, góp phần củng cố lòng tin và tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Trung tá Lamphan Lorvanleuang, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolikhămxay bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới của Lào. Theo ông, công trình không chỉ mang ý nghĩa về cơ sở vật chất mà còn thể hiện tình cảm gắn bó, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội.

Trung tá Lamphan Lorvanleuang cũng khẳng định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolikhămxay sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành.

Lực lượng chức năng của Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Việt Nam trong quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Việc khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới là dấu mốc mới trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Lào, tiếp tục cụ thể hóa những cam kết của lãnh đạo hai nước trong tăng cường phối hợp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Công trình góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng vững chắc để hai nước cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai bên.

PV
biên giới Việt Nam-Lào Việt-Lào Chính trị Biên phòng

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