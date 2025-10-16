TPBank đồng hành cùng hộ kinh doanh bước lên doanh nghiệp với lộ trình bài bản, chuyên nghiệp

(Ngày Nay) - Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp theo Nghị định 70 không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội nâng tầm quản trị. Với một lộ trình hỗ trợ toàn diện, TPBank đồng hành cùng hộ kinh doanh từ khâu pháp lý đến vốn vay, để việc chuyển đổi trở thành động lực tăng trưởng.

Từ pháp lý đến tài khoản – nền tảng đầu tiên của sự minh bạch

Khi bắt đầu chuyển đổi, lớp thủ tục pháp lý thường khiến nhiều hộ kinh doanh bỡ ngỡ. Để gỡ rối, TPBank liên kết với các đơn vị tư vấn uy tín, giúp khách hàng chuẩn bị hồ sơ, đăng ký thuế, chuyển đổi mô hình đúng quy định.

Ngay sau đó là bước thiết lập hạ tầng tài chính. TPBank cho phép mở tài khoản doanh nghiệp hoàn toàn online với ứng dụng TPBank Biz, hộ kinh doanh có thể mở tài khoản trực tuyến 100% chỉ trong vài phút, xác thực qua eKYC và nhận ngay số tài khoản để giao dịch 24/7 mà không cần ra quầy. Hồ sơ đăng ký tối giản, chỉ cần giấy đăng ký kinh doanh và căn cước công dân của đại diện hợp pháp. Việc tích hợp công nghệ nhận diện và tự động điền form giúp tiết kiệm thời gian, mang lại cho hộ kinh doanh khởi đầu minh bạch, nhanh chóng và linh hoạt hơn trong quản lý tài chính. Chủ hộ có thể lựa chọn số đẹp gắn với ngày sinh, số điện thoại hay giấy phép kinh doanh, vừa thuận tiện quản lý dòng tiền, vừa tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn trong mắt đối tác.

Đặc biệt, TPBank còn tặng kèm ưu đãi miễn phí duy trì và miễn phí giao dịch chuyển tiền trong nước trên TPBankBiz.

Đáng chú ý, trước Nghị định 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, TPBank đã nhanh chóng ra mắt Combo tài khoản Kim Hoàng Phát Tài dành riêng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc trang sức. Bộ tài khoản này đi kèm nhiều ưu đãi vượt trội như: Miễn phí mở và duy trì tài khoản, miễn phí chuyển khoản trên TPBank Biz, miễn phí nộp tiền mặt tại quầy, tặng số tài khoản phong thủy phát tài như 9999, 8686…, tặng bộ QR vạn năng giao dịch xuyên biên giới.

Số hóa vận hành từ hóa đơn điện tử đến quản trị toàn diện

Nghị định 70 không chỉ đặt ra yêu cầu bắt buộc về hóa đơn điện tử mà còn thúc đẩy hộ kinh doanh tiến tới số hóa toàn diện trong quản lý. Nắm bắt xu hướng đó, TPBank cung cấp trọn gói giải pháp từ phát hành hóa đơn, thanh toán QR, POS, SoftPOS đến thiết bị “Loa Ting Ting” – công cụ thông báo giao dịch tức thì.

Khi toàn bộ quy trình thu – chi – hóa đơn – nộp thuế được tự động hóa, hộ kinh doanh không chỉ tuân thủ quy định mà còn tiết kiệm tới 30% chi phí vận hành, đồng thời xây dựng được hồ sơ tín dụng minh bạch để tiếp cận vốn ngân hàng.

Đồng hành trong hành trình đó, TPBank Biz trở thành “trung tâm điều hành số” của hộ kinh doanh: từ mở tài khoản, hoàn tất KYC, nộp thuế điện tử đến thanh toán và quản lý dòng tiền, tất cả đều gói gọn trên một nền tảng duy nhất – đúng tinh thần “1 chạm, 1 nền tảng, mọi giao dịch”.

Không dừng lại ở các tác vụ cơ bản, TPBank Biz còn tích hợp nhiều tiện ích bổ trợ như sao kê, tra soát trực tuyến, thông báo biến động số dư cho nhân viên chuỗi cửa hàng, hay QR vạn năng giúp phục vụ cả khách du lịch quốc tế.

Để hỗ trợ tiểu thương giảm chi phí khi bước vào giai đoạn số hóa, TPBank hợp tác với Bluecom triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: giảm 90% chi phí phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số VietQR. Thay vì 3,11 triệu đồng, hộ kinh doanh chỉ cần 300.000 đồng cho một năm sử dụng trọn gói – bao gồm quản lý doanh thu, phát hành hóa đơn điện tử không giới hạn và chữ ký số an toàn.

Tiếp cận vốn vay linh hoạt mở khóa tăng trưởng

Trên nền dữ liệu giao dịch minh bạch, TPBank triển khai loạt gói tín dụng “may đo” cho tiểu thương. Khách hàng có thể vay tín chấp nhanh trên ứng dụng di động, giải ngân chỉ trong vài phút, hay tiếp cận các gói vay vốn phù hợp. Bên cạnh đó, thẻ doanh nghiệp hỗ trợ quản lý chi tiêu, chiết khấu giao dịch, tạo thêm công cụ linh hoạt trong vận hành tài chính.

Đặc biệt, TPBank áp dụng cơ chế thẩm định dựa trên dòng tiền thực tế thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Điều này mở ra cơ hội cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ vốn khó tiếp cận vốn vay ngân hàng trước đây. Song song đó, gói miễn phí trả lương 3 năm, giúp chủ hộ tối ưu chi phí và nâng chuẩn quản trị nhân sự.

Liên minh giải pháp và uy tín quốc tế bảo chứng cho sự bền vững

Để hộ kinh doanh tăng tốc chuyển đổi, TPBank hợp tác chiến lược với MobiFone, hình thành “liên minh số” kết nối viễn thông – tài chính – công nghệ. Nhờ đó, khách hàng tiếp cận trọn gói giải pháp: từ hạ tầng viễn thông, công cụ thanh toán, đến hóa đơn điện tử, tạo nền tảng đồng bộ cho thanh toán không tiền mặt và chuyển đổi số bền vững.

Tháng 9 vừa qua, TPBank được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vinh danh “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam” và “Ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu cho SME” năm thứ 4 liên tiếp (2022- 2025).

Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp không còn là cú nhảy mạo hiểm, mà là lộ trình bài bản: chuẩn hóa pháp lý, thiết lập tài khoản, số hóa điểm bán, từ đó mở khóa vốn lưu động. Với cách tiếp cận này, TPBank không bán lẻ từng sản phẩm, mà đồng hành xuyên suốt từng giai đoạn, giúp khách hàng giảm chi phí, rút ngắn thời gian và biến yêu cầu tuân thủ thành lợi thế cạnh tranh.