TP.HCM: Cơ hội cuối cùng để các dự án tồn đọng được ghi nhận và đề xuất gỡ vướng

(Ngày Nay) - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết ngày 7/6 tới đây sẽ là thời hạn cuối cùng để các doanh nghiệp, chủ đầu tư và nhà đầu tư có dự án khó khăn, vướng mắc kéo dài trên địa bàn TP.HCM cập nhật thông tin lên "Hệ thống 45" của Sở Tài chính nhằm được tổng hợp, xem xét và đề xuất hướng tháo gỡ…

HoREA vừa tiếp tục có công văn khẩn gửi các tập đoàn, doanh nghiệp, chủ đầu tư và nhà đầu tư đang có dự án gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố, đề nghị khẩn trương đăng tải thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu các công trình, dự án tồn đọng kéo dài của TP.HCM.

Theo HoREA, đây có thể là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp phản ánh đầy đủ những khó khăn, vướng mắc mà dự án đang gặp phải, từ đó được các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo cơ chế tập trung của thành phố.

Hiệp hội lưu ý các tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhập liệu cần kê khai đầy đủ thông tin kiến nghị liên quan đến từng công trình, dự án theo đúng biểu mẫu quy định; không viết tắt tên dự án hoặc địa điểm thực hiện dự án. Đồng thời, các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung cung cấp và cần rà soát kỹ trước khi gửi lên hệ thống.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất việc gửi dữ liệu, doanh nghiệp sẽ không thể chỉnh sửa, bổ sung hoặc thu hồi thông tin đã đăng tải. Sở Tài chính TP.HCM cũng cho biết sẽ không tổng hợp các trường hợp không thực hiện nhập liệu đúng thời hạn quy định.

Trước đó, trong báo cáo gửi UBND TP.HCM ngày 2/6, HoREA cho biết trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 975 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Trong số này, 838 dự án đã được các cơ quan chức năng rà soát, còn 137 dự án mới được doanh nghiệp đăng ký bổ sung.

Phần lớn các dự án bị đình trệ trong thời gian dài do các vấn đề liên quan đến pháp lý, quy hoạch, đất đai hoặc thủ tục đầu tư. Một số dự án thậm chí đã ngừng triển khai trong nhiều năm. Đáng chú ý, trong danh sách này có cả những khu đô thị quy mô lớn với sự tham gia của chủ đầu tư cấp 1 và nhiều chủ đầu tư cấp 2.

"Hệ thống 45" là tên gọi tắt của Hệ thống cơ sở dữ liệu các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn TP.HCM, được UBND TP.HCM thành lập và đưa vào vận hành từ quý II/2026.

Đây được xem là một bước tiến trong quá trình số hóa công tác quản lý dự án của thành phố, nhằm chuyển từ phương thức xử lý từng hồ sơ riêng lẻ sang cơ chế quản lý tập trung, qua đó nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn mang tính hệ thống liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư và xây dựng.

Theo thiết kế, mỗi dự án sẽ được cấp một mã định danh riêng để theo dõi tiến độ xử lý. Hệ thống được vận hành theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền", đồng thời tích hợp chức năng tiếp nhận phản hồi và tương tác trực tiếp giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước.

Việc đưa "Hệ thống 45" vào vận hành được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản TP.HCM trong thời gian tới.