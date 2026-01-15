TP.HCM: Sun Group là nhà đầu tư Khu liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc hơn 145.000 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Sáng nay (15/1/2026), UBND TP.HCM và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng.

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc là một trong bốn dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được khởi công, động thổ đồng loạt cùng ngày chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn TP.HCM.

Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thành viên Tập đoàn Sun Group) được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án có vốn lớn nhất, các dự án còn lại gồm: Tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ.

Dự án Khu liên hợp được triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), dự kiến hoàn thành trong 8 năm. Tuy nhiên, TP.HCM và nhà đầu tư đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công đồng bộ, phấn đấu rút ngắn thời gian xuống còn 5 năm.

Theo quy hoạch, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng diện tích hơn 186,78ha. Trong đó, sân vận động trung tâm là hạng mục then chốt có quy mô 24ha, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi.

Sân được thiết kế với công nghệ mái che linh hoạt, có khả năng mở - đóng tự động và hệ thống trang thiết bị hiện đại cho phép, không chỉ tổ chức được các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế mà còn tự chuyển đổi thành sân khấu đa chức năng, phục vụ các chương trình đại nhạc hội quy mô lớn, chương trình giải trí tầm vóc.

Theo nhà đầu tư, sân vận động Rạch Chiếc có quy mô và công nghệ vượt trội so với các sân có mái che trong khu vực như Kai Tak (Hong Kong) 50.000 chỗ, sân vận động quốc gia Singapore 55.000 chỗ; tiệm cận các sân không mái che như: Wembley (London) 90.000 chỗ hay sân "Tổ Chim" (Bắc Kinh) khoảng 80.000 chỗ ngồi.

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc còn được quy hoạch như một quần thể thể thao đa chức năng, đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu, huấn luyện và biểu diễn cho khoảng 90% các môn thể thao Olympic.

Ngoài sân vận động trung tâm, quần thể còn bao gồm các hạng mục nhà thi đấu và trung tâm thể thao trong nhà, như: Nhà thi đấu và biểu diễn đa năng có quy mô 10ha, sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi, phục vụ các môn thể thao trong nhà, biểu diễn nghệ thuật, chương trình giải trí và sự kiện tổng hợp.

Trung tâm thể thao đa năng quy mô 5.000 – 10.000 chỗ đáp ứng nhu cầu thi đấu nhiều bộ môn, huấn luyện và các sự kiện thể thao phong trào. Trung tâm thể thao dưới nước, Trung tâm thể thao quần vợt và Trung tâm huấn luyện, tập huấn dành cho công tác huấn luyện, chuẩn bị thi đấu và các sân phụ trợ.

Ngoài ra, dự án còn dành quỹ đất lớn cho không gian công cộng và dịch vụ đô thị. Công viên, quảng trường kéo dài xuyên suốt và liên kết các chức năng của toàn dự án, kết nối các công trình thể thao, tạo vùng đệm sinh thái và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Khu thương mại - dịch vụ và hội nghị được quy hoạch nhằm bổ trợ cho hoạt động thể thao - sự kiện, sẽ là nơi diễn ra những chương trình nghệ thuật đẳng cấp, góp phần hình thành một trung tâm kinh tế sự kiện, kinh tế đêm, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách du lịch tới TP.HCM.

Trong đó, Trung tâm hội nghị mang quy mô 10.000 chỗ ngồi, cùng với hệ thống các phòng họp nhỏ đa chức năng, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế… Khu khách sạn liền kề bảo đảm lưu trú cho số lượng lớn đại biểu, khách mời, chuyên gia và du khách.

“Đối với Sun Group, cùng với dự án đô thị An Tây được khởi công ngày 19/12 vừa qua, dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc được chúng tôi xem như một mốc son, đánh dấu sự hiện diện và cam kết phát triển lâu dài tại TP.HCM...

Chúng tôi đặt kỳ vọng dự án khởi công hôm nay sẽ là nấc thang mới trong sự phát triển của Sun Group, sau gần 2 thập kỷ kiến tạo những công trình biểu tượng trên khắp ba miền Việt Nam”, đại diện Sun Group cho hay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, việc triển khai đồng thời các dự án đầu tư công và các dự án theo hình thức đối tác công – tư thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong tư duy phát triển của thành phố, phù hợp với Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thành phố đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tiến độ đã cam kết, để các dự án thực sự trở thành những công trình tiêu biểu, xứng tầm với vai trò và vị thế của thành phố trong tương lai.

“Về phía chính quyền thành phố, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai hiệu quả, đúng quy định, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM và của cả nước”, ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu.

Rạch Chiếc được kỳ vọng trở thành “cực tăng trưởng mới” của khu Đông TP.HCM, nơi các sự kiện thể thao đỉnh cao, concert quốc tế và lễ hội văn hóa diễn ra quanh năm. Cùng với các công trình thể thao quy mô khác đang được đầu tư trên cả nước, quần thể Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng thể thao Việt Nam, tạo nền tảng năng lực để tương lai, đất nước có thể đăng cai các sự kiện lớn.