(Ngày Nay) -Ngày 14/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức tập huấn công tác văn hóa cơ sở năm 2026. Tham dự tập huấn có 385 cán bộ quản lý, chuyên viên làm công tác văn hóa tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Theo bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chương trình tập huấn tạo cơ hội để những người làm công tác văn hóa cùng ngồi lại, cùng nhau tìm lời giải cho một câu hỏi lớn: Làm thế nào để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, thành nhịp đập góp phần phát triển một siêu đô thị đang vươn mình mạnh mẽ sau những vận hội lịch sử?

TPHCM bước vào kỷ nguyên mới với không gian văn hóa rộng lớn, đòi hỏi người làm công tác văn hóa hôm nay cũng cần đạt được tâm thế mới. Trong đó, đầu tiên là tâm thế của người khai mở – những cán bộ làm công tác văn hóa, quản lý văn hóa nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng của văn hóa trong phát triển TPHCM và đất nước; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa trên địa bàn TPHCM.

Tiếp đến là tâm thế của người sáng tạo với việc đổi mới tư duy trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, nhất là việc ứng dụng công nghệ số phù hợp nhất.

Cùng với tâm thế của người kết nối mà chương trình tập huấn hôm nay là cơ hội tạo sự kết nối liên ngành và liên địa phương. Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy mong rằng, sau chương trình, sẽ hình thành nên một mạng lưới kết nối có thể gọi là “cộng đồng văn hóa cơ sở”, nơi mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay có thể áp dụng hiệu quả các nơi.

Tại chương trình tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo 2 chuyên đề, là: Vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam” và “Những nhiệm vụ, giải pháp của TPHCM trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW; trọng tâm là công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn TPHCM”.