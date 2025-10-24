Trải nghiệm không khí sôi động tại sự kiện đồng hành “Marcescere” trường Báo

Sau hai sự kiện đồng hành trực tuyến “Hao” và “Hóa”, chương trình Halloween 2025: Ouroboros nhận về sự quan tâm của nhiều bạn trẻ trên địa bàn Thủ đô. Tiếp nối thành công đó, Ban Tổ chức (BTC) đã ra mắt sự kiện đồng hành trực tiếp “Marcescere” (tạm dịch: Héo tàn) tại khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Không khí náo nhiệt tại khu vực diễn ra sự kiện đồng hành.Tại đây, BTC tiếp nối câu chuyện về nghệ sĩ Veyne. Với nỗi sợ bị lớp trẻ tài năng thay thế, anh để lòng đố kỵ lấn át lý trí. Veyne phải trả giá đắt và dần mất đi các giác quan của mình. Năm ngày diễn ra sự kiện xoay quanh hành trình héo tàn của Veyne.
Năm ngày với năm tên gọi khác nhau: Sight, Smell, Hear, Taste, Touch đại diện cho những nỗi đau của Veyne do lòng đố kỵ gây ra.
Ở ngày đầu tiên, Veyne mất đi thị giác. Không còn thấy được cái đẹp của thế giới xung quanh, anh cũng mất đi khả năng nhìn thấy cái thiện và tương lai của mình. Trong ba ngày tiếp theo, Veyne mất đi Khứu giác, Thính giác và Xúc giác. Sự héo mòn của thể chất ảnh hưởng lớn tới tinh thần của người nghệ sĩ. Anh dần mất đi cảm xúc, khả năng kết nối và tận hưởng cuộc sống. Khi giác quan cuối cùng - Xúc giác biến mất, tâm hồn Veyne hoàn toàn bị sự đố kỵ ăn mòn.
Câu chuyện về Veyne được lồng ghép khéo léo trong những thử thách của chương trình. Trong ngày đầu tiên, BTC mang đến những trò chơi về thị giác như lật hai ảnh giống nhau, ném vòng từ xa… Ngày thứ hai và thứ ba, người chơi cần chinh phục những thử thách về nhận biết về mùi hương và ghi nhớ âm thanh.
Tại “Marcescere”, các bạn trẻ được trải nghiệm các trò chơi cả về trí tuệ và thể lực do BTC dày công chuẩn bị. Các thử thách được đổi mới mỗi ngày nhằm giữ được sức nóng và tạo ra sân chơi đa dạng cho người tham gia. Những người chơi xuất sắc và may mắn nhất sẽ nhận được những phần quà giá trị từ chương trình. Ngoài khu vực trò chơi, photobooth cũng là địa điểm thu hút đông đảo sinh viên đến trải nghiệm và lưu giữ kỷ niệm.
Sinh viên hào hứng tham gia giải mã những câu đố hóc búa từ BTC.
Photobooth gây ấn tượng với thiết kế ma mị đặc trưng.
Sau khi tham gia năm ngày sự kiện đồng hành “Marcescere”, bạn Thế Anh (19 tuổi, Nghệ An) chia sẻ: “Những thử thách từ BTC khiến mình vô cùng ấn tượng. Mình đã có những giây phút thật đáng nhớ cùng bạn bè tại đây. Ngoài ra, mình còn học hỏi được nhiều điều mới thú vị qua những câu đố hóc búa từ chương trình”.
Halloween 2025: Ouroboros để lại dấu ấn qua chuỗi sự kiện và bộ ảnh chủ đề “Crimen”. Với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, BTC hứa hẹn sẽ đem tới sân khấu nghệ thuật hấp dẫn và giàu cảm xúc vào đêm hội ngày 31/10 sắp tới.