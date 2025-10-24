Trải nghiệm không khí sôi động tại sự kiện đồng hành “Marcescere” trường Báo

(Ngày Nay) - Vừa qua, sự kiện đồng hành “Marcescere” trong khuôn khổ lễ hội Halloween 2025: Ouroboros đã chính thức ra mắt, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia.

Sau hai sự kiện đồng hành trực tuyến “Hao” và “Hóa”, chương trình Halloween 2025: Ouroboros nhận về sự quan tâm của nhiều bạn trẻ trên địa bàn Thủ đô. Tiếp nối thành công đó, Ban Tổ chức (BTC) đã ra mắt sự kiện đồng hành trực tiếp “Marcescere” (tạm dịch: Héo tàn) tại khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ở ngày đầu tiên, Veyne mất đi thị giác. Không còn thấy được cái đẹp của thế giới xung quanh, anh cũng mất đi khả năng nhìn thấy cái thiện và tương lai của mình. Trong ba ngày tiếp theo, Veyne mất đi Khứu giác, Thính giác và Xúc giác. Sự héo mòn của thể chất ảnh hưởng lớn tới tinh thần của người nghệ sĩ. Anh dần mất đi cảm xúc, khả năng kết nối và tận hưởng cuộc sống. Khi giác quan cuối cùng - Xúc giác biến mất, tâm hồn Veyne hoàn toàn bị sự đố kỵ ăn mòn.

Tại “Marcescere”, các bạn trẻ được trải nghiệm các trò chơi cả về trí tuệ và thể lực do BTC dày công chuẩn bị. Các thử thách được đổi mới mỗi ngày nhằm giữ được sức nóng và tạo ra sân chơi đa dạng cho người tham gia. Những người chơi xuất sắc và may mắn nhất sẽ nhận được những phần quà giá trị từ chương trình. Ngoài khu vực trò chơi, photobooth cũng là địa điểm thu hút đông đảo sinh viên đến trải nghiệm và lưu giữ kỷ niệm.

Sau khi tham gia năm ngày sự kiện đồng hành “Marcescere”, bạn Thế Anh (19 tuổi, Nghệ An) chia sẻ: “Những thử thách từ BTC khiến mình vô cùng ấn tượng. Mình đã có những giây phút thật đáng nhớ cùng bạn bè tại đây. Ngoài ra, mình còn học hỏi được nhiều điều mới thú vị qua những câu đố hóc búa từ chương trình”.

Halloween 2025: Ouroboros để lại dấu ấn qua chuỗi sự kiện và bộ ảnh chủ đề “Crimen”. Với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, BTC hứa hẹn sẽ đem tới sân khấu nghệ thuật hấp dẫn và giàu cảm xúc vào đêm hội ngày 31/10 sắp tới.