Washington Post tiết lộ điều kiện mới nhất của Tổng thống Putin để chấm dứt xung đột Ukraine

(Ngày Nay) - Theo báo Washington Post, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh kiểm soát toàn bộ Donetsk là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào, ám chỉ khả năng thỏa hiệp về Zaporizhzhia và Kherson trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo báo The Kyiv Independent, trong số ra ngày 18/10, tờ The Washington Post của Mỹ dẫn lời dẫn tiết lộ của hai quan chức cấp cao nước này cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/10, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Ukraine trao cho Moskva (Moscow) quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk như một điều kiện để chấm dứt xung đột.

Theo tờ The Washington Post, Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng từ bỏ một phần các khu vực Zaporizhzhia và Kherson, hiện đang bị lực lượng của Liên bang Nga chiếm giữ một phần, để đổi lấy việc giành toàn quyền kiểm soát Donetsk.

Một số quan chức Nhà Trắng mô tả đề xuất này là một bước tiến, trong khi một nhà ngoại giao cấp cao châu Âu cảnh báo rằng Ukraine có thể sẽ nhìn nhận vấn đề này theo một cách hoàn toàn khác.

“Đó chẳng khác nào bán cho họ chính cái chân của họ để đổi lấy hư không”, nhà ngoại giao này nhận xét.

Theo báo The Kyiv Independent, Tổng thống Trump chưa công khai đề cập đến yêu cầu của Điện Kremlin, nhưng sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ông đã kêu gọi cả hai bên “ngừng giết chóc và đạt được một thỏa thuận”.

Diễn biến này đánh dấu một sự thay đổi so với lập trường trước đây của Tổng thống Putin hồi tháng 4, khi ông bác bỏ một đề xuất của Mỹ nhằm đóng băng giao tranh dọc theo các tuyến hiện tại và thay vào đó khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải trao cho Liên bang Nga quyền kiểm soát toàn bộ Crimea cùng bốn khu vực nằm dưới sự kiểm soát một phần của Liên bang Nga, gồm: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Tuy nhiên, tới nay, phía Liên bang Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về tiết lộ của quan chức cấp cao Mỹ do báo The Washington Post.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận tại một hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch tổ chức ở Hungary trong vài tuần tới.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 16/10 sau cuộc điện đàm cùng ngày với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra vào một ngày sẽ được ấn định sau khi “các cố vấn cấp cao” của hai nước gặp nhau vào tuần tới.

Theo Tổng thống Trump, phái đoàn Washington tại cuộc gặp ban đầu sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, nhưng địa điểm vẫn chưa được xác định.

Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng rằng bằng việc gặp gỡ Tổng thống Putin, hai nhà lãnh đạo có thể đưa cuộc xung đột Ukraine đến hồi kết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết cuộc điện đàm “rất hiệu quả”, và bổ sung: “Tôi tin rằng những tiến triển lớn đã đạt được qua cuộc điện đàm ngày hôm nay”.

Về phần mình, sau cuộc gặp với Tổng thống Trump ở Nhà Trắng hôm 17/10, Tổng thống Zelensky cho biết ông đồng ý với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh đình chiến ngay lập tức với Liên bang Nga.

Phát biểu với các phóng viên tại Washington, D.C., vào ngày 17/10, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: “Chúng ta phải dừng lại tại chỗ. Tổng thống (Trump) nói đúng”, đồng thời nhấn mạnh rằng sau đó các bên có thể bàn bạc về những bước tiếp theo hướng tới một thỏa thuận hòa bình dứt khoát.

Tiếp đó vào tối 17/10, Tổng thống Zelensky cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông và người đồng cấp Mỹ đã thảo luận về việc cung cấp vũ khí tầm xa, nhưng đồng ý không công khai bình luận về vấn đề này ở thời điểm hiện tại.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn là ưu tiên hàng đầu, và Ukraine đang trông đợi vào áp lực của Tổng thống Trump đối với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc chiến này.