Tổng thống Trump cam kết giải quyết xung đột Triều Tiên - Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Trong chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình, hướng tới chấm dứt tình trạng đối đầu kéo dài hơn bảy thập kỷ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Theo hãng tin TASS ngày 29/10, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại thành phố Gyeongju, Tổng thống Trump khẳng định sẽ nỗ lực giải quyết xung đột trên bán đảo Triều Tiên. “Tôi biết hai nước vẫn đang trong tình trạng xung đột, nhưng chúng ta sẽ xem có thể làm gì để giải quyết vấn đề này”, ông Trump phát biểu.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông và các cộng sự sẽ làm việc chặt chẽ với chính quyền Seoul cũng như các đối tác khác để “tìm ra giải pháp hợp lý và mang lại ý nghĩa thực chất” nhằm khép lại xung đột. Ông nhấn mạnh, việc thúc đẩy hòa giải và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là mục tiêu mà Washington sẽ theo đuổi kiên định trong thời gian tới.

Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu ngày 25/6/1950, kết thúc bằng hiệp định đình chiến ký ngày 27/7/1953, song chưa từng có hiệp ước hòa bình chính thức nào được ký kết. Trong cuộc chiến này, quân đội Mỹ chiến đấu dưới cờ Liên hợp quốc để hỗ trợ Hàn Quốc, trong khi phía Triều Tiên nhận được sự hậu thuẫn của Trung Quốc và Liên Xô.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Dù chiến sự đã chấm dứt hơn 70 năm, Bán đảo Triều Tiên vẫn trong tình trạng đình chiến, với đường ranh giới quân sự (DMZ) được giám sát chặt chẽ. Các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình trong nhiều năm qua vẫn chưa đạt kết quả bền vững, do những khác biệt trong quan điểm về phi hạt nhân hóa, dỡ bỏ trừng phạt và an ninh khu vực.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh tình hình Bán đảo Triều Tiên có nhiều diễn biến phức tạp, khi Bình Nhưỡng tiếp tục đẩy mạnh chương trình tên lửa và hạt nhân, còn Hàn Quốc tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ và Nhật Bản. Giới quan sát cho rằng, việc Washington thể hiện mong muốn thúc đẩy đối thoại có thể mở ra cơ hội mới nhằm giảm căng thẳng và khôi phục đàm phán hòa bình trong khu vực.