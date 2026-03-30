Trình Chính phủ hồ sơ Đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4/4

(Ngày Nay) - Nhằm đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đối với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương theo đúng thời gian quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao độ nhân lực, tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao nhất.

Theo công văn số 4715/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên hoàn thiện hồ sơ Đề án; tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ khi cần thiết; phân công đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng chờ việc, chờ văn bản, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thuộc phạm vi phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, để chất lượng hồ sơ không bảo đảm hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ Đề án của tỉnh theo yêu cầu của Trung ương.

Trước đó, ngày 26/3, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 2696/VPCP-TCCV truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trong đó, giao UBND tỉnh Đồng Nai chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương trong việc hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI theo quy định (chậm nhất ngày 31/3/2026 hoàn thiện hồ sơ Đề án).

Giao Bộ Xây dựng trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, tổ chức thẩm định, xem xét công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I nếu đủ điều kiện trước ngày 31/3/2026.

Giao Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ Đề án, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương, hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4/4/2026.

Giao các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nại trong quá trình hoàn thiện hồ sơ Đề án, bảo đảm chất lượng và tiến độ của hồ sơ Đề án.

Ngày 28/3, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 quyết nghị thông qua Đề án công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I; quyết nghị tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên quy mô dân số của tỉnh; chủ trương thành lập 10 phường trên cơ sở nguyên trạng 10 xã thuộc tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 23/3 đến 25/3/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh Đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Hiện nay tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12.737 km2, dân số gần 4,5 triệu người. Năm 2025, GRDP của tỉnh khoảng 677.932 tỷ đồng, thu ngân sách trên 102.962 tỷ đồng, trong đó GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người, đóng góp 5% GDP của cả nước.