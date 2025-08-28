Trung Quốc đưa vào hoạt động đài quan sát "hạt ma" lớn nhất thế giới

(Ngày Nay) - Trung Quốc vừa chính thức đưa vào hoạt động Đài quan sát Neutrino ngầm Giang Môn (JUNO) tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này. Đây là cơ sở nghiên cứu hạt neutrino bí ẩn, hay còn gọi là “hạt ma”, lớn nhất thế giới, với sự tham gia của hơn 700 nhà khoa học đến từ 74 viện nghiên cứu tại 17 quốc gia.
Trung Quốc đưa vào hoạt động đài quan sát "hạt ma" lớn nhất thế giới ảnh 1
Trung Quốc vận hành kính quan sát hạt “ma” lớn nhất thế giới. Ảnh: Xinhua

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), JUNO tọa lạc ở độ sâu 700m dưới lòng đất tại thành phố Giang Môn. Đài quan sát này có khả năng phát hiện neutrino từ nhiều nguồn khác nhau như Mặt Trời, các vụ nổ siêu tân tinh (supernova), khí quyển Trái Đất, cũng như từ hai nhà máy điện hạt nhân Taishan và Yangjiang, cách đó khoảng 53 km.

Sau hơn 1 thập kỷ chuẩn bị và xây dựng, JUNO trở thành cơ sở quy mô lớn đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt để nghiên cứu neutrino với độ chính xác cao. Việc đi vào hoạt động của đài quan sát này được kỳ vọng sẽ mở ra bước đột phá trong việc lý giải các câu hỏi nền tảng về bản chất của vật chất và nguồn gốc của vũ trụ.

Neutrino, hạt nhỏ nhất và nhẹ nhất trong số 12 hạt cơ bản cấu thành nên thế giới vật chất, trung hòa về điện và có thể di chuyển với tốc độ gần bằng ánh sáng. Chúng thường được gọi là “hạt ma” vì gần như không có khối lượng và hiếm khi tương tác với vật chất khác, khiến chúng rất khó phát hiện. Là một trong những hạt cơ bản cấu tạo nên thế giới vật chất, neutrino đóng vai trò quan trọng ngay từ khi vũ trụ được hình thành.

