Phòng khám “đen” Hoàn Cầu

(Ngày Nay) - Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu được Sở Y tế TP.HCM xác định là một trong những cái tên nằm trong “danh sách đen” vì nhiều lần vi phạm, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh.

Bài 1: Địa điểm vẽ bệnh, moi tiền “tin cậy”

Một người dân phản ánh qua đường dây nóng của Phòng Kiểm tra – Pháp chế (trước đây là Thanh tra) Sở Y tế TP.HCM chuyện Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu tư vấn ban đầu là hút thai với chi phí thấp nhưng khi đang làm thủ thuật cảm thấy rất đau và được phòng khám yêu cầu phải chuyển sang gói dịch vụ cao cấp với chi phí 29,8 triệu đồng.

Ép hút thai trên bàn thủ thuật

Từ phản ánh trên, ngày 21/8/2025, Phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Y tế cùng nhiều đơn vị liên quan phối hợp UBND P.Chợ Lớn (trước đây là P.11, Q.5, TP.HCM) tiến hành kiểm tra và phát hiện Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn, cụ thể là phá thai 7 tuần 5 ngày và quảng cáo không đúng quy định.

Theo tường trình của bác sĩ N.T.N - người thực hiện phá thai bằng hút chân không có sử dụng thuốc Seduxen tiền mê cho bệnh nhân nhưng trong hồ sơ bệnh án không thể hiện, đơn thuốc trong hồ sơ bệnh án không tương đồng với thuốc mà bệnh nhân cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Ngoài ra, theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế tỉnh Bình Dương (cũ), bác sĩ N.T.N từng bị phát hiện có hai chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình. Hai chứng chỉ này được cấp bởi Sở Y tế Hải Phòng ngày 15/10/2013 và Sở Y tế Hà Nội ngày 12/4/2019.

Giữa tháng 6/2023, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra và đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật đối với bác sĩ N.T.N vì thực hiện khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên, đến tháng 10 cùng năm, bác sĩ này lại sử dụng chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hải Phòng cấp để thực hiện phá thai 21 tuần 6 ngày tại một cơ sở y tế nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP.HCM.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, Phòng Kiểm tra – Pháp chế sẽ tiếp tục mời Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu và bác sĩ N.T.N cùng các cá nhân khác lên làm việc, làm rõ các nội dung liên quan. Phòng Kiểm tra – Pháp chế sẽ tổng hợp hồ sơ, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật.

Phòng khám “đen”

Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu có địa chỉ tại 80 – 82 Châu Văn Liêm, P.Chợ Lớn (trước đây là P.11, Q.5, TP.HCM). Theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào sáng ngày 26/8, một ngày sau khi Sở Y tế TP.HCM điểm tên công khai, Phòng khám này vẫn mở cửa hoạt động bình thường.

Trên môi trường mạng, Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu được ghi nhận có ít nhất 3 trang thông tin điện tử là: phongkhamdakhoahoancauxk.vn, dakhoahoancautphcm.vn và dakhoahoancau.vn. Cả 3 tên miền này đều do một người đàn ông có tên Triệu Vĩnh Khang đăng ký sử dụng. Tại thời điểm bài viết được đăng tải, các trang thông tin điện tử trên không thể truy cập, hiển thị lỗi 404.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu được thành lập vào tháng 7/2015, địa chỉ tại 80 – 82 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5 (nay là P.Chợ Lớn, TP.HCM), đây cũng là nơi Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu toạ lạc. Bà Vày Chấn Trí, SN 1967 ở TP.HCM là chủ doanh nghiệp kiêm Giám đốc và người đại diện pháp luật. Sau nhiều lần thay đổi, thông tin cập nhật tới tháng 2/2022 cho thấy, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 5,8 tỷ đồng.

Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu từng chạy truyền thông, tự giới thiệu đi vào hoạt động từ năm 2016 với những lời quảng cáo đường mật như: nằm ở khu trung tâm Q.5 (cũ), gần các bến xe lớn, thuận tiện cho bệnh nhân di chuyển... Cơ sở hạ tầng khang trang hiện đại với cấu trúc gồm 8 tầng, đầy đủ các khu vực chức năng; sảnh chờ khám rộng rãi thoáng mát; buồng bệnh sạch sẽ riêng tư; phòng xét nghiệm - điều trị vô trùng khép kín một chiều; phòng thuốc đạt chuẩn GPP...

“Phòng khám Hoàn Cầu được Sở Y tế cấp phép với đa dạng nhiều hạng mục thăm khám như: Nam khoa, phụ khoa, bệnh hậu môn – trực tràng, da liễu, tai mũi họng, sản khoa… Mỗi chuyên khoa đều được phụ trách bởi những y bác sĩ và chuyên gia y tế ưu tú, là những người có thâm niên lâu năm trong nghề, đã từng tham gia điều trị thành công nhiều ca bệnh từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp và có thời gian tu nghiệp tại các bệnh viện lớn trong lẫn ngoài nước.

Hệ thống máy móc, trang thiết bị được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và đã qua kiểm định của Bộ Y tế. Phòng khám hoạt động với tiêu chí Kết quả chuẩn vàng – An toàn điều trị nên không ngừng phổ cập thêm nhiều phương pháp khám chữa bệnh mới từ các nước có nền y học phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản,...

Thủ tục thăm khám tại Phòng khám Hoàn Cầu được tối giản hóa, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cho bệnh nhân. Quy trình khám khép kín, riêng tư chỉ 1 bác sĩ – 1 y tá – 1 bệnh nhân. Phòng khám Hoàn Cầu khuyên người bệnh yên tâm bởi mức chi phí khám và điều trị luôn hợp lý và phù hợp với thu nhập. Tất cả đều được công khai, minh bạch, niêm yết theo đúng quy định của Sở Y tế...”, những quảng cáo của Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu trên truyền thông.

Tuy nhiên, trái với những chất lượng, uy tín, tin cậy... mà phòng khám này tự vẽ ra, trong thông báo ngày 25/8/2025 vừa qua, Sở Y tế TP.HCM khẳng định: “Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu là một trong những phòng khám thuộc “danh sách đen” của Phòng kiểm tra – Pháp chế (trước đây là Thanh tra Sở Y tế) vì đã nhiều lần vi phạm, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh”.

Không phải tới bây giờ Sở Y tế TP.HCM mới đưa ra cảnh báo về phòng khám “đen” này, mà ở thời điểm năm 2017, Sở Y tế đã công khai danh sách 17 phòng khám Trung Quốc nằm trên địa bàn và Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu cũng nằm trong số đó.

Chưa hết, theo thống kê trên Hệ thống tra cứu của Sở Y tế TP.HCM, tính từ cuối năm 2020 đến hết năm 2024, Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu rất nhiều lần bị Sở Y tế xử phạt hành chính về nhiều hành vi vi phạm khác nhau với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, bước sang năm 2025, thay vì chấn chỉnh để hoạt động tốt hơn thì Phòng khám này lại tiếp tục tái phạm, chỉ vài tháng sau khi các biện pháp hạn chế cũ được giải toả.

Sở Y tế khuyến cáo

Người dân hãy tìm hiểu và tham khảo chất lượng các phòng khám trước khi quyết định chọn phòng khám để khám, chữa bệnh bằng cách vào Cổng tra cứu hành nghề Y Dược TPHCM tại địa chỉ: https://tracuu.medinet.org.vn, và không vội vàng chi trả thêm các khoản phí bất thường khi được phòng khám yêu cầu, khi nghi ngờ bị “vẽ bệnh, moi tiền” hãy gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TP.HCM: 0967.771.010 và 0989.401.155.

Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế sớm triển khai ứng dụng quản lý nhân sự hành nghề trên phạm vi cả nước, để các Sở Y tế cập nhật giấy phép hành nghề và giấy phép hoạt động trên phần mềm quản lý chung của hệ thống y tế, giúp tra cứu trực tuyến, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra cũng như giúp người dân, cơ sở y tế dễ dàng xác minh thông tin hành nghề, tránh tình trạng người hành nghề được cấp nhiều chứng chỉ hành nghề, đăng ký hành nghề tại nhiều tỉnh/thành trùng thời gian.

Bài 2: Đã phạt 7 lần, cần chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra?!