Trung Quốc khánh thành cầu vượt hẻm núi cao nhất thế giới

(Ngày Nay) - Cầu Hẻm núi Hoa Giang, một trong những công trình hạ tầng quy mô nhất tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã chính thức thông xe vào ngày 28/9.

Theo Tân Hoa Xã, cây cầu được đánh giá là cao nhất thế giới hiện nay, với độ cao khoảng 625 mét từ mặt sông tới mặt cầu, tương đương chiều cao của tháp Thượng Hải, tòa nhà cao nhất Trung Quốc đại lục.

Cầu Hẻm núi Hoa Giang được xây dựng nhằm rút ngắn thời gian di chuyển qua hẻm núi Hoa Giang từ hai giờ xuống chỉ còn vài phút. Dự án mất ba năm để hoàn thành và là một phần trong nỗ lực mở rộng mạng lưới hạ tầng giao thông tại Quý Châu.

Tổng chiều dài của cây cầu lên tới 2.890 mét, trong đó nhịp chính dài 1.420 mét, dài hơn cầu treo Humber (Anh), từng là cầu treo nhịp đơn dài nhất thế giới cho đến năm 1998. Kết cấu chính của cầu gồm 93 đoạn dàn thép với tổng khối lượng khoảng 22.000 tấn, gấp ba lần trọng lượng của tháp Eiffel.

Cầu bắc qua sông Bắc Bàn, nơi đã có hai cây cầu thuộc nhóm cao nhất thế giới là cầu Đô Ca và cầu Bắc Bàn Giang Quan Hưng . Địa hình hẻm núi Hoa Giang được mệnh danh là “vết nứt của Trái Đất” do đặc điểm sâu và hẹp cực độ, đòi hỏi nhiều giải pháp kỹ thuật đặc biệt trong thi công.

Theo đại diện Sở Giao thông tỉnh Quý Châu, quá trình xây dựng đã vượt qua nhiều thử thách như gió mạnh trong hẻm núi và địa chất phức tạp. Trong quá trình triển khai, dự án đã được cấp 21 bằng sáng chế, bao gồm các giải pháp thiết kế chống gió và thi công ở độ cao lớn, hiện đã được đưa vào tiêu chuẩn xây dựng quốc gia.

Cơ quan Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, dự án đã ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống định vị động Bắc Đẩu, cảm biến Lidar Doppler, lắp ráp kỹ thuật số và hệ thống vận chuyển thông minh. Những tiến bộ này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tốc độ xây dựng các dự án cầu trong tương lai.

Tỉnh Quý Châu là vùng đất của những cây cầu cao nhất thế giới tại Trung Quốc. Theo dữ liệu từ trang HighestBridges.com, địa phương này hiện sở hữu gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới. Trong số 50 cây cầu cao trên 300 mét trên thế giới hiện nay, chỉ có ba cây cầu nằm ngoài Trung Quốc. Dự kiến đến năm 2030, riêng tỉnh Quý Châu sẽ có hơn 1.000 cây cầu cao trên 100 mét, phản ánh tốc độ phát triển hạ tầng vượt trội tại khu vực miền núi phía Tây Nam nước này.