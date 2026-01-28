Trung Quốc lần đầu in 3D kim loại thành công trong không gian

(Ngày Nay) - Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) đã công bố thực hiện thành công thí nghiệm in 3D kim loại đầu tiên trong không gian, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất trên quỹ đạo của quốc gia này.
Khoang chở hàng của tàu Lihong-1 Y1 được thu hồi sau khi hạ cánh. Ảnh: Viện Cơ học - Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Khoang chở hàng của tàu Lihong-1 Y1 được thu hồi sau khi hạ cánh. Ảnh: Viện Cơ học - Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, thí nghiệm được tiến hành thông qua một thiết bị khoa học có thể thu hồi do Viện Cơ học thuộc CAS phát triển. Thiết bị này được đưa lên không gian bằng tàu cận quỹ đạo Lihong-1 Y1, phương tiện tái sử dụng của doanh nghiệp hàng không vũ trụ CAS Space phát triển. Trước đó, con tàu này đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền vào ngày 12/1.

Hành trình bắt đầu khi tàu Lihong-1 Y1 vượt qua đường Karman – ranh giới ngăn cách khí quyển Trái Đất và vũ trụ. Ở độ cao khoảng 120km, hệ thống đã tự động chế tạo các linh kiện kim loại trong môi trường vi trọng lực.

Theo CAS, sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của công nghệ sản xuất bồi đắp kim loại Trung Quốc: từ giai đoạn nghiên cứu tại phòng thí nghiệm sang kiểm chứng kỹ thuật ngoài không gian. Thành tựu này không chỉ đưa năng lực công nghệ của Trung Quốc lên nhóm dẫn đầu thế giới mà còn là tiền đề then chốt để xây dựng cơ sở hạ tầng không gian trong tương lai.

In 3D kim loại trong môi trường vũ trụ phức tạp hơn nhiều so với trên Trái Đất. Nhóm nghiên cứu đã phải vượt qua hàng loạt bài toán hóc búa, từ việc vận chuyển vật liệu ổn định, tạo hình trong môi trường vi trọng lực, đến kiểm soát quy trình khép kín và đảm bảo phối hợp chính xác giữa thiết bị thí nghiệm với tàu phóng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khoang chứa thiết bị đã hạ cánh an toàn bằng dù và được thu hồi ngay sau đó. Các nhà khoa học đã thu thập được nhiều dữ liệu quan trọng về đặc tính động học của vùng nóng chảy, quá trình đông đặc vật liệu, cũng như độ chính xác hình học và tính chất cơ học của các linh kiện in trong không gian.

Với ưu thế linh hoạt và chi phí thấp, tàu Lihong-1 Y1 đang chứng tỏ là một nền tảng thử nghiệm lý tưởng. Trong chuyến bay vừa qua, ngoài hệ thống in 3D, tàu còn mang theo một lô hạt giống hoa hồng quý hiếm để phục vụ nghiên cứu nông nghiệp vũ trụ.

Phó Tổng công trình sư Wang Yingcheng cho biết tàu Lihong-1 Y1 được định hướng tái sử dụng nhiều lần. Các chuyên gia đang tiến hành thử nghiệm mở rộng để tích hợp hệ thống hỗ trợ sự sống và công nghệ thoát hiểm. Những cải tiến này không chỉ phục vụ các thí nghiệm khoa học giá rẻ mà còn mở ra cơ hội cho du lịch không gian thương mại trong tương lai.

