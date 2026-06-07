Làn sóng lừa đảo số ăn theo World Cup 2026

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(Ngày Nay) - Tại Nam Phi, người hâm mộ bóng đá nước này đang được cảnh báo về làn sóng lừa đảo trực tuyến gia tăng trước thềm World Cup 2026 khi các đối tượng xấu lợi dụng sức nóng của giải đấu để tung ra vé giả, thư điện tử lừa đảo và các ứng dụng độc hại.
Làn sóng lừa đảo số ăn theo World Cup 2026

Nguy cơ không chỉ nhắm vào những người trực tiếp sang Bắc Mỹ theo dõi giải đấu, mà những cổ động viên xem từ Nam Phi cũng có thể trở thành mục tiêu của các nền tảng số có mục đích lừa đảo.

Các chuyên gia an ninh mạng của Palo Alto Networks đánh giá World Cup 2026 đang tạo ra “cơ hội tấn công” mạng lớn nhất từ trước tới nay đối với một sự kiện giải trí trong bối cảnh giải đấu diễn ra tới 39 ngày với 104 trận tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia Bắc Mỹ là Mỹ, Mexico và Canada. Các hình thức gian lận nổi bật bao gồm website bán vé giả, tài khoản mạng xã hội mạo danh bên bán được FIFA ủy quyền, tin nhắn phishing liên quan hủy vé, trúng thưởng, xem trực tiếp miễn phí hoặc tặng hàng lưu niệm chính hãng.

Một nguồn cảnh báo khác cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nêu đích danh khoảng 30 website giả mạo FIFA nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hoặc bán vé và hàng hóa không có thật. Công ty an ninh mạng Group-IB phát hiện hơn 4.300 tên miền lừa đảo giả danh có liên quan đến FIFA kể từ tháng 8 năm ngoái, trong đó có nhiều trang đang ở trạng thái “ngủ” để kích hoạt sát ngày diễn ra giải đấu. Ngoài ra, các chiến dịch quảng cáo giả trên mạng xã hội và những mã QR về phương tiện đưa đón, bãi đỗ xe hoặc khu cổ động viên cũng có thể bị làm giả và trở thành những yếu tố gây rủi ro lớn.

Giới chuyên gia khuyến nghị người hâm mộ chỉ mua vé qua nền tảng chính thức của FIFA hoặc đối tác bán lại được ủy quyền, tránh giao dịch qua các nền tảng mạng xã hội hay các ứng dụng thanh toán ngang hàng. Người dùng cần kiểm tra kỹ địa chỉ website, đối chiếu mã QR với ứng dụng giao thông chính thức, xác minh các ứng dụng mang thương hiệu FIFA trước khi tải và hạn chế dùng Wi-Fi công cộng cho các thao tác đăng nhập hoặc thanh toán.

Trong bối cảnh Nam Phi có lượng người hâm mộ bóng đá rất lớn và nhiều người đã chuẩn bị cho chuyến đi trong thời gian dài, các cảnh báo này cho thấy World Cup không chỉ là ngày hội thể thao mà còn là mùa cao điểm của tội phạm mạng ăn theo sự kiện toàn cầu.

PV
World Cup 2026 Nam Phi cảnh báo lừa đảo số

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