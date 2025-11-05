Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng “lằn ranh đỏ” để duy trì thỏa thuận thương mại

(Ngày Nay) - Trung Quốc nêu rõ bốn "lằn ranh đỏ," trong đó có hệ thống chính trị và quyền phát triển; nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là hai bên phải tôn trọng các lợi ích cốt lõi và quan ngại chính của nhau.

Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ tránh bốn vấn đề nhạy cảm để duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại vừa đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong đã nêu rõ bốn "lằn ranh đỏ" của Trung Quốc, trong đó có hệ thống chính trị và quyền phát triển. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là hai bên phải tôn trọng các lợi ích cốt lõi và quan ngại chính của nhau.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết ông Tạ Phong đã phát biểu như trên trong một bài diễn văn trực tuyến tại sự kiện của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung.

Ông nói thêm rằng ưu tiên cấp bách hiện nay là thực hiện sự đồng thuận đã đạt được giữa Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Trump và các quan chức hai bên, nhằm trấn an cả hai quốc gia và nền kinh tế toàn cầu bằng những hành động và kết quả cụ thể.

Ông Tạ Phong cảnh báo rằng dù là xung đột về thuế quan, công nghiệp hay công nghệ, "tất cả sẽ chỉ dẫn đến ngõ cụt."

Những bình luận trên là một lời nhắc nhở về nhiều yếu tố có thể khiến thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài một năm mà hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được tại Hàn Quốc bị đổ vỡ.

Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại Busan, Hàn Quốc, đã không giải quyết được nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc trong việc tiếp cận các loại chip bán dẫn tiên tiến nhất của Mỹ.

Theo tờ Wall Street Journal, chính sự phản đối từ các quan chức cấp cao Mỹ đã khiến Tổng thống Trump không đưa vấn đề chip trí tuệ nhân tạo thế hệ mới ra thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Dẫn lời các quan chức chính quyền đương nhiệm và tiền nhiệm, bài báo cho biết họ lo ngại rằng việc cung cấp chip Blackwell cho Trung Quốc sẽ gây ra rủi ro về an ninh quốc gia.