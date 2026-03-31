Trung Quốc: Thời tiết khắc nghiệt gây chậm, hủy chuyến bay trên diện rộng ​

(Ngày Nay) - Ngày 30/3, dông bão và mưa đá dữ dội đã gây ra tình trạng chậm, hủy chuyến bay trên diện rộng tại Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu (Guangzhou Baiyun International Airport) và Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến (Shenzhen Baoan International Airport), ảnh hưởng đến hàng nghìn hành khách trên khắp Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao.
Theo báo cáo từ các sân bay này, tính đến 2h30 ngày 30/3, Sân bay Quốc tế Bạch Vân đã hủy hơn 120 chuyến bay đi và đến, với hơn 390 chuyến bị chậm. Trong khi đó, Sân bay Bảo An Thâm Quyến ghi nhận 90 chuyến hủy, hơn 310 chuyến chậm và 7 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh. Các chuyến bay đi và đến khu vực miền Đông, Trung và Bắc Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hai sân bay cho biết họ đã chủ động điều chỉnh lịch trình bay nhằm giảm thiểu tác động trong các khung giờ cao điểm.

Hãng hàng không China Southern Airlines đã phát đi cảnh báo vàng về tình trạng chậm chuyến bay trên diện rộng tại Quảng Châu từ 9h30 đến 23h59 ngày 30/3.

Ngoài ra, theo cơ quan quản lý đường sắt địa phương, các dịch vụ đường sắt cao tốc và đường sắt liên thành phố trong khu vực này cũng bị gián đoạn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trước đó, sáng 30/3, chính quyền thành phố Quảng Châu đã phát đi cảnh báo cam về dông bão đối với toàn bộ 11 quận, đồng thời ban bố cảnh báo cam về mưa đá đối với 9 quận. Cơ quan khí tượng thành phố cảnh báo rằng dông bão sẽ tiếp diễn đến ngày 31/3.

