Trung tá Đỗ Trần Quân được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô

(Ngày Nay) - Ngày 19/6, cấp ủy, Ban Biên tập An ninh Thủ đô đã tổ chức công bố quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội về công tác cán bộ. Theo đó, Trung tá Đỗ Trần Quân, Trưởng Ban Thư ký biên tập, chính thức giữ chức Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô.

Tại hội nghị, Thượng tá Hoàng Trọng Chung, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội về việc bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Đỗ Trần Quân (sinh năm 1982, quê quán xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên), Trưởng ban Thư ký biên tập, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí Đỗ Trần Quân cùng tập thể đơn vị.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định việc bổ nhiệm đồng chí Đỗ Trần Quân thể hiện sự quan tâm sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đối với công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy tại chỗ của An ninh Thủ đô.

Đón nhận trọng trách, Trung tá Đỗ Trần Quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; cá nhân đồng chí Giám đốc CATP và đồng chí Phó Giám đốc chủ trì hội nghị.

Tân Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cũng gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, đương nhiệm cùng toàn thể anh chị em tòa soạn đã đồng hành, sát cánh trong hơn 22 năm qua.