Quảng Trị: Chấn chỉnh tình trạng vắng mặt, cử người dự họp không đúng quy định

(Ngày Nay) - Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng các hội nghị, phiên họp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm quy định về tham dự hội nghị, phiên họp nhằm chấn chỉnh tình trạng vắng mặt hoặc cử người tham dự không đúng quy định.

Theo Văn bản số 5748/VP-TH ngày 8/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị về việc thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tham dự hội nghị, phiên họp của UBND tỉnh, thời gian qua, nhìn chung các sở, ban, ngành và địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc tham dự các cuộc họp theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp xã được mời nhưng không tham dự, hoặc cử cấp phó tham dự thay khi chưa được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý. Thực trạng này ảnh hưởng đến chất lượng trao đổi, giải quyết công việc, làm giảm hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tiến độ xử lý các nhiệm vụ của tỉnh.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh; tham dự đầy đủ các hội nghị, phiên họp theo đúng giấy mời; bảo đảm đúng thành phần, đúng thời gian và chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo, phát biểu. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

Đối với những trường hợp vì lý do đặc biệt không thể tham dự, người đứng đầu phải báo cáo và chỉ được cử cấp phó tham dự sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận. Người được cử tham dự thay phải nắm chắc tình hình, được trao đầy đủ thẩm quyền phát biểu, giải trình, tiếp thu và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tránh tình trạng dự họp mang tính hình thức hoặc không đủ thẩm quyền xử lý công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Văn phòng UBND tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc việc tham dự các hội nghị, phiên họp của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tổng hợp, báo cáo các trường hợp vắng mặt, tham dự không đúng thành phần hoặc không bảo đảm yêu cầu để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, xử lý.