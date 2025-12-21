Hơn 18.000 sản phẩm OCOP hội tụ tại Festival OCOP Việt Nam 2025

(Ngày Nay) - Diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Festival OCOP Việt Nam 2025 là diễn đàn kết nối sản phẩm, doanh nghiệp và thị trường, góp phần nâng tầm thương hiệu OCOP Việt Nam.

Tối ngày 20/12, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, chính thức khai mạc Festival OCOP Việt Nam 2025 với chủ đề “Việt Nam - Hội tụ và Lan tỏa.”

Sự kiện do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội-Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp thực hiện, qua đó khẳng định sự đồng bộ và quyết tâm cao của cả Trung ương và các địa phương trong việc phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, Festival OCOP Việt Nam 2025 không chỉ là nơi trưng bày của đại diện hơn 18.000 sản phẩm OCOP, mà còn là không gian hội tụ của niềm tin, của khát vọng và niềm tự hào của đại diện gần 10.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất trên khắp mọi miền đất nước.

Mỗi sản phẩm OCOP Việt Nam đều mang theo câu chuyện của một vùng đất, một cộng đồng, một hành trình bền bỉ “làm thật-làm tử tế-làm đến cùng,” là câu chuyện của con người-của những nông dân dám nghĩ, dám làm; của các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa kiên trì khởi nghiệp từ chính tài nguyên và văn hoá bản địa.

Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần “có công mài sắt, có ngày nên kim” của người nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

"Với chủ đề OCOP Việt Nam - Hội tụ và Lan tỏa, Festival lần này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc: là không gian hội tụ tinh hoa sản phẩm OCOP của các vùng, miền; là diễn đàn kết nối giữa các chủ thể OCOP với doanh nghiệp phân phối, nhà đầu tư, chuyên gia và người tiêu dùng; là nơi lan tỏa niềm tự hào về văn hóa, tri thức bản địa, khát vọng làm giàu chính đáng của người dân nông thôn. Festival không chỉ tôn vinh những sản phẩm tiêu biểu, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: OCOP Việt Nam đang chuyển từ 'làm ra sản phẩm' sang 'xây dựng thương hiệu,' từ 'bán cái mình có' sang 'bán cái thị trường cần,' từ 'phát triển theo chiều rộng' sang 'chiều sâu và bền vững',” Bộ Trưởng nhấn mạnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành quyết liệt, thực chất, tập trung hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các chủ thể OCOP phát triển, với quan điểm rất rõ là: Nhà nước không làm thay, nhưng sẽ làm cùng và làm đến nơi đến chốn.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong dòng chảy phát triển của Chương trình OCOP, Hà Nội đã và đang khẳng định vị thế “cánh chim đầu đàn," là nơi thành công nhất của chương trình này, với 3.463 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên.

"Thành tích giúp Hà Nội giữ vững vị thế là trung tâm hội tụ tinh hoa và đầu mối chiến lược để kết nối sản phẩm OCOP ra thế giới. Trong thời gian tới, chúng tôi xác định rõ chương trình OCOP của Thủ đô sẽ tiếp tục tập trung vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với chiến lược phát triển bền vững. OCOP sẽ là hạt nhân để định hình lại chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn của Thủ đô, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công nghiệp văn hóa và du lịch. Festival lần này góp phần quan trọng thúc đẩy các chương trình mục tiêu và định hướng tầm nhìn trong giai đoạn tiếp theo của chúng ta, mở ra những định hướng phát triển mới, đảm bảo mỗi sản phẩm là một đại sứ văn hóa," ông Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết, thống kê đến nay có đến 60,7% chủ thể OCOP đạt từ 3 sao trở lên có doanh thu tăng trưởng bình quân 17,6%/năm, tạo ra hệ sinh thái kinh tế nông thôn đa giá trị.

Nhiều sản phẩm OCOP đã vươn ra thế giới, xuất khẩu sang hơn 60 quốc gia, khẳng định vị thế nông sản Việt Nam.

Tại lễ khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2025, Ban tổ chức đã tôn vinh, biểu dương 22 chủ thể OCOP quốc gia tiêu biểu nhất, đó là 5 chủ thể OCOP có ít nhất 2 lần được công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia; 15 chủ thể có ít nhất 3 sản phẩm OCOP cấp quốc gia và 2 chủ thể đầu tiên được công nhận sản phẩm OCOP quốc gia về du lịch nông thôn.

Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 2019. Đến nay sau hơn 6 năm, chương trình đã chứng minh tầm nhìn chiến lược, chuyển hóa nguồn tài nguyên phong phú và phẩm chất lao động cần cù, sáng tạo thành lợi thế cạnh tranh bền vững.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, cả nước hiện đã phát triển được 18.243 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống chuẩn hóa chất lượng, từ đó củng cố và khẳng định thương hiệu quốc gia.

Đặc biệt, những tác động kinh tế-xã hội mà Chương trình OCOP mang lại là vô cùng rõ rệt, khi đã thúc đẩy chuyển đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị.

Thống kê cho thấy 60,7% chủ thể OCOP đạt 3 sao trở lên có doanh thu tăng trưởng bình quân 17,6%/năm, tạo ra hệ sinh thái kinh tế nông thôn "đa giá trị."

OCOP còn mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững, thu hút 40% chủ thể là phụ nữ và 19,6% là người dân tộc thiểu số. Nhiều sản phẩm đã vươn ra thế giới, xuất khẩu sang hơn 60 quốc gia, khẳng định vị thế nông sản Việt.

Bên cạnh đó, Festival OCOP Việt Nam 2025 cũng là dịp để tôn vinh vai trò dẫn dắt của Thủ đô Hà Nội, cánh chim đầu đàn và nơi thành công nhất của chương trình này, với 3.463 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên, Hà Nội giữ vững vị thế là trung tâm hội tụ tinh hoa và đầu mối chiến lược để kết nối sản phẩm OCOP ra thế giới.

Trong khuôn khổ Festival sẽ giới thiệu tác phẩm bức tranh sơn dầu dài hơn 300m về chủ đề “Việt Nam - đất nước con người” và thành tựu nông thôn bằng nghệ thuật hội họa. Tác phẩm được đạt kỷ lục bức tranh phong cảnh 3 miền lan tỏa tinh thần xây dựng nông thôn mới và OCOP dài nhất Việt Nam.

Ngoài ra còn có "Ngày hội Livestream OCOP Việt Nam" nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại số thông qua nền tảng Tiktok shop.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu tạo tác nghề giữa các nghệ nhân trong nước và quốc tế, Gala ẩm thực ba miền, trình diễn sắc màu chim cảnh và nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa để chào mừng Festival.

Festival OCOP Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 12 năm 2025.