Hà Nội chính thức khởi công dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

(Ngày Nay) - UBND Thành phố Hà Nội và Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công Dự án Cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch vào ngày 19/12.

Sự kiện nằm trong chuỗi 234 công trình, dự án trọng điểm đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật trên phạm vi toàn quốc nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng, đây là dự án trọng điểm nhằm góp sức hồi sinh dòng sông lịch sử, kiến tạo một biểu tượng văn hóa mới giao thoa giữa quá khứ và hiện đại cho Thủ đô.

Sông Tô Lịch từ lâu đã được coi là huyết mạch của kinh thành Thăng Long xưa. Tuy nhiên, dưới tác động của quá trình đô thị hóa, dòng sông đã phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm và cảnh quan xuống cấp trong nhiều thập kỷ. Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều dự án và giải pháp quyết liệt để “hồi sinh” sông Tô Lịch như: xử lý ô nhiễm, nạo vét lòng sông, bổ cập nước…

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch do Tập đoàn Sun Group được giao triển khai chính là một bước ngoặt quan trọng, đưa Tô Lịch từ một dòng sông đang cần "cấp cứu" trở thành một điểm đến tràn đầy sức sống, một không gian văn hóa - du lịch đẳng cấp với đa dạng trải nghiệm hấp dẫn dành cho người dân và du khách.

Dự án cải tạo, tái thiết công viên tuyến dài hơn 13 km đi qua nhiều phường (như Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt...) không chỉ đơn thuần là cải thiện hạ tầng, mà còn là hành trình tìm lại vẻ đẹp di sản, đưa sông Tô Lịch trở về vị thế vốn có trong lòng người dân Hà Nội.

Điểm nhấn khác biệt của dự án nằm ở hệ thống các công trình kiến trúc ấn tượng, được thiết kế bởi các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới, tiêu biểu nhất là: cầu đi bộ nghệ thuật, bến thuyền, đài vọng cảnh và nhà trưng bày lịch sử sẽ được xây dựng dọc theo dòng sông. Đây không chỉ là những tiện ích đô thị mà còn là những tác phẩm nghệ thuật, nơi lưu giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội và cư dân hai bên bờ sông. Sự xuất hiện của các không gian dịch vụ như café, nhà hàng cao cấp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên sẽ biến nơi đây thành một tâm điểm du lịch, văn hóa và giải trí mới mẻ, hấp dẫn bậc nhất Thủ đô.

Dự án đặc biệt chú trọng đến việc “xanh hóa” toàn bộ trục cảnh quan sông Tô Lịch. Với triết lý kết hợp hài hòa giữa Bản sắc, Sinh thái và Hội nhập, Sun Group sẽ triển khai trồng mới hệ thống cây bóng mát, cây bụi, thảm cỏ và thực vật thủy sinh phong phú, tạo nên một "lá phổi xanh" khổng lồ, cải thiện môi trường sống, đồng thời kiến tạo điểm nhấn cảnh quan thu hút người dân và du khách đến vui chơi, thư giãn.

Công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch cũng kiến tạo các không gian tiện ích cộng đồng đa chức năng như: sân chơi trẻ em, bãi đỗ xe hiện đại, các bậc thềm nghỉ chân và khu vực thư giãn ngoài trời… giúp đa dạng hóa các hoạt động vui chơi giải trí, nâng cao chất lượng sống hàng ngày của người dân.

Để triển khai dự án này, Tập đoàn Sun Group đã “bắt tay” hợp tác với hai đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới là EDSA - công ty quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị danh tiếng của Mỹ và EGO GROUP- Tập đoàn thiết kế của Italia, đơn vị hàng đầu thế giới trong ngành thiết kế kiến trúc cảnh quan và quy hoạch đô thị.

Trong bối cảnh Thủ đô triển khai đồng loạt nhiều dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc Sun Group tham gia triển khai dự án này theo phương thức đối tác công tư (PPP) là giải pháp chiến lược giúp giảm gánh nặng tài chính cho ngân sách Nhà nước, đồng thời thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa Nhà nước và khối kinh tế tư nhân để giải quyết bài toán môi trường tại “điểm nóng” sông Tô Lịch.

Vượt qua ý nghĩa của một dự án cảnh quan thông thường, dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch không chỉ làm đẹp diện mạo đô thị, mà còn góp phần đưa khu vực dòng sông lịch sử trở thành một biểu tượng văn hóa, lịch sử trường tồn, một gạch nối vàng giữa bề dày lịch sử ngàn năm và khát vọng vươn tầm thế giới của Thủ đô Hà Nội.