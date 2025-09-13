Phản ứng của Palestine và các nước Ả Rập về ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York”

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 12/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York” về việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước Palestine độc lập với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống - bao gồm Israel và Mỹ - và 12 phiếu trắng.
Phản ứng của Palestine và các nước Ả Rập về ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York”

Phó Tổng thống Palestine Hussein al-Sheikh cho biết điều này “thể hiện ý chí quốc tế ủng hộ quyền của người dân chúng tôi và là một bước tiến quan trọng hướng tới chấm dứt sự chiếm đóng và thành lập nhà nước độc lập của chúng tôi theo biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô”.

Ông nhấn mạnh: “Sự công nhận ngày càng tăng của quốc tế đối với Nhà nước Palestine là trụ cột cơ bản để củng cố quyền tự quyết của nhân dân chúng tôi và đảm bảo bảo vệ giải pháp hai nhà nước, qua đó tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực và quốc tế”.

Phong trào Fatah cũng hoan nghênh cuộc bỏ phiếu này, coi đó là một cột mốc quan trọng phản ánh sự đồng thuận quốc tế trong việc chấm dứt hành động chiếm đóng của Israel.

Một số quốc gia như Jordan, Ai Cập, Qatar và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh(GCC) hoan nghênh việc thông qua nghị quyết và đánh giá cao kết quả của hội nghị quốc tế cấp cao về vấn đề Palestine và giải pháp hai nhà nước. Ngoài ra, việc thông qua tuyên bố này sẽ là một bước quan trọng hướng tới tăng cường an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới, đồng thời mở ra hy vọng chấm dứt đau khổ của người dân Palestine và thực hiện các quyền hợp pháp của họ.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên đoàn Arập, Đại sứ Jamal Rushdi, nhấn mạnh việc cuộc bỏ phiếu rộng rãi thông qua nghị quyết thực hiện tuyên bố này có ý nghĩa to lớn vì mang lại độ tin cậy và sức ảnh hưởng quốc tế lớn hơn cho Tuyên bố New York.

Tuyên bố dài 7 trang là kết quả của một hội nghị quốc tế tại Liên hợp quốc do Saudi Arabia và Pháp tổ chức vào tháng 7/2025.

PV
Palestine LQH Tuyên bố New York

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Công bố Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam sửa đổi năm 2025
Công bố Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam sửa đổi năm 2025
(Ngày Nay) - Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ V, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12/2025. Thông tin trên được lãnh đạo Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) cho biết tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 12/9.
Các đại biểu dự Hội nghị
Giáo dục nông thôn khởi sắc từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
(Ngày Nay) - Ngày 12/9, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết các nội dung về giáo dục và đào tạo trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; kết hợp với Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021–2025 và đề xuất giai đoạn 2026–2030. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chủ trì Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Cần hành động quyết liệt để hợp tác quốc tế trong giáo dục phát huy hiệu quả. Ảnh: VGP/Nguyễn Mạnh
Hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
(Ngày Nay) - Hợp tác quốc tế trong giáo dục mở ra cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu và là đòn bẩy nâng cao chất lượng đào tạo, tăng sức cạnh tranh cho nguồn nhân lực Việt Nam. Với hàng chục nghìn sinh viên tham gia trao đổi mỗi năm, giáo dục Việt Nam đang hội nhập sâu rộng nhưng vẫn đối mặt thách thức về chất lượng, kiểm định và thu hút sinh viên quốc tế.