Từ ngày 7-8/4, nhiều khu vực có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ C

(Ngày Nay) - Từ ngày 7-8/4, nhiều khu vực có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt trên 40 độ C và còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Quạt cầm tay, áo chống nắng, khẩu trang, kính râm là vật dụng không thể thiếu của nhiều người dân khi ra đường vào những ngày nắng nóng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 7-8/4, nhiều khu vực có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt trên 40 độ C.

Cụ thể, từ ngày 7-8/4, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp.

Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong.

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
